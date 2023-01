Vos icônes disparaissent sur Windows ? C'est la faute à Microsoft Defender

Microsoft vient de lancer une enquête autour d'un problème dans Windows qui entraîne la disparition des raccourcis d'applications dans le menu Démarrer ou la barre des tâches. Plusieurs administrateurs systèmes ont expliqué le phénomène sur Twitter et Reddit, et il semble être lié à une mise à jour récente des détections de menaces de Microsoft Defender.

Microsoft Defender est trop agressif

Le problème touche principalement les entreprises qui utilisant Microsoft 365 et Defender pour la protection contre les logiciels malveillants, les virus et autres menaces que l'on connaît désormais sur macOS, cf les virus Mac. Dans une note aux clients, Microsoft indique avoir reçu des rapports selon lesquels une certaine règle de réduction de la surface d'attaque (ASR) est à l'origine des problèmes. Les administrateurs informatiques tentent actuellement de contourner le problème en paramétrant la règle "Block Win32 API calls from Office macro" en audit uniquement.



We're investigating an issue where users are unable to access application shortcuts on the Start menu and Taskbar in Windows. For more details and updates, please follow the SI MO497128 in your admin center. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 13, 2023

Il n'en fallait pas plus, en ce vendredi 13, pour déclencher une foule de moqueries et de memes sur la toile. Les administrateurs informatiques ont fait des pieds et des mains pour résoudre le problème et rétablir les raccourcis, et beaucoup ont dû dire à leurs utilisateurs de Windows de lancer manuellement leurs applications à partir de l'endroit où elles sont installées ou en utilisant Démarrer > Exécuter et le nom de l'exécutable.

Happy Friday 13th! Thanks @microsoft — Mark Berry (@markbezza) January 13, 2023

Les utilisateurs particuliers de Windows ne sont pas affectés par cet étrange bug, qui n'affecte apparement que les machines gérées au sein des organisations. Cela fait tout de même un paquet de monde !



Qui a déjà vu un bug similaire sur macOS ? De mémoire, ce n'est jamais arrivé...