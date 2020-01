Klipsch : la "True" Bar 54 offre AirPlay 2 et le Dolby Atmos

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Klipsch profite du CES 2020 de Las Vegas pour rejoindre les rangs croissants des géants de l'audio avec des barres de son connectées. Une nouvelle enceinte dédiée à la télévision s'invite avec la Bar 54 qui inaugure l'arrivée de AirPlay 2 mais aussi des assistants Google et Alexa. De quoi intéresser les possesseur d'iPhone ou d'iPad qui veulent piloter le son facilement.

Klipsch Bar 54 : la nouvelle façon de streamer du son haut de gamme

Cette nouvelle barre qui s'intègre à la gamme "True" fonctionne donc avec le WiFi pour streamer votre musique, en plus d'être connectable en HDMI sur une télévision (ARC).



La Bar 4 est une unité 5.1.4 avec un subwoofer sans fil de 12 pouces et une prise en charge de la technologie de spatialisation 3D du son Dolby Atmos, y compris via eARC pour les applications intégrées.



Pour le reste, Klipsch annonce un rafraichissement de la gamme avec la barre 48 qui n'offre pas AirPlay mais du Dolby Atmos, un caisson 10 pouces et du eARC pour 699$, ainsi que la barre 44 et son caisson de basses 8 pouces compatible Dolby Digital Plus et Bluetooth à 499$.



Enfin, sachez qu'il faudra l'app Klipsch Stream pour gérer vos périphériques avec notamment le multi-room, les réglages, et autres mises à jour firmware.

Prix et date

Par contre, comme tout produit de la marque américaine Klipsch fondée en 1946, elle n'est pas donnée puisqu'annoncée à 1499$ lorsqu'il sera expédié à l'automne. Les autres modèles déjà existants mais améliorés arriveront à la date même.



PS : Klipsch figurait déjà dans notre top des enceintes connectées en 2017.



Source

Télécharger l'app gratuite Klipsch Stream