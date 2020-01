AirPods Pro : Apple propose de graver la boite de recharge avec un emoji

Julien Russo

Ce n'est pas nouveau qu'Apple propose de graver la boite de ses AirPods lors de la commande sur l'Apple Store en ligne, vous pouvez par exemple écrire votre prénom, un mot qui vous représente... Les idées sont nombreuses et cette option peut être sympathique dans le cadre d'un cadeau !

Une gravure toute particulière pour les AirPods Pro

Depuis quelques heures, les AirPods Pro ont la possibilité d'être gravés avec des emojis. L'option reste toujours gratuite et cela reste exclusif à l'Apple Store.

Apple informe lors de la commande qu'il est possible de graver un emoji, un nom, des initiales, un numéro de téléphone ou une date.

Lors de la gravure, vous aurez deux choix, soit vous sélectionnez "Texte" et dans ce cas là, il est impossible de mettre un emoji, ou soit vous pouvez choisir "Emoji" et là Apple vous laissera le choix parmi une grande liste d'Emoji, mais vous ne pourrez pas mettre de texte.

Il est par exemple possible de mettre une tête d'extraterrestre, une tête de mort, un ours, un pouce levé, un chat...



Cette nouvelle option ajoutera une petite différence par rapport à la concurrence, à l'heure actuelle aucun concurrent propose cette personnalisation.



