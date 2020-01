Officiel : l'ancien CEO d'HBO va produire du contenu pour Apple TV+

Medhi Naitmazi

C’était une rumeur encore il y a quelques semaines, c’est désormais officiel. Richard Plepler rejoint les rangs d’Apple et notamment ceux de son nouveau service de streaming vidéo, Apple TV+.



Pour fidéliser et attirer de nouveaux clients, la marque n'hésite pas à, une nouvelle fois. sortir le chéquier. Cette fois, il s’agit tout simplement de l’ancien président de HBO.

Richard Plepler a signe un contrat de 5 ans chez Apple

Richard Plepler qui a été président et directeur général de HBO, une société dans laquelle il a travaillé 27 ans avant qu’elle soit racheter par AT&T en début d’année dernière, à signé un accord de cinq ans pour produire du contenu exclusif à destination d’Apple TV+.

Par le biais de Eden Productions, sa société, Plepler va produire des documentaires, des séries ou encore des films qui n’hésitera pas à utiliser son carnet d’adresses pour faire rêver les spectateurs comme il a su le faire à la tête de HBo glanant 160 Emmy Awards et en produisant par exemple la série la plus populaire au monde, Game of Thrones.

Dans une interview exclusive donnée au New York Times, Richard Plepler expliqué qu’il ne voulait pas reproduire ça [HBO] mais faire son propre truc.

J'ai pensé qu’Apple était la bonne idée très rapidement, juste parce qu’elle était suffisamment embryonnaire pour que je pense que peut-être, vous savez, je pourrais y apporter une petite contribution.

Pour information, Eddy Cue, le vice-président en charge des services chez Apple, avait rencontré Richard Plepler en juillet 2019.



De plus, nos confrères du NY Times indiquent qu’Apple TV+ diffusera le contenu de HBO Max très bientôt.