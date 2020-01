Tesla : 367 500 voitures électriques vendues en 2019

Les usines de Tesla ont bien travaillé l'année dernière. Pour son bilan de 2019, la marque de voiture électrique a révélé avoir vendu 367 500 véhicules de janvier à décembre 2019. Les commandes ont été très nombreuses et Tesla a essayé de répondre à la forte demande comme elle le pouvait !

De plus en plus de personnes choisissent Tesla

L'entreprise d'Elon Musk a de quoi être fière. Un communiqué officiel a eu lieu aujourd'hui pour donner quelques détails sur les ventes records de 2019. Tesla ne s'attendait pas à cela, puisqu'elle a vendu plus de voitures que l'ensemble de l'année 2017 et 2018 !

Quel modèle a le plus fonctionné au dernier trimestre de 2019 ?

Parlant sans aucune transparence, la firme américaine a affirmé qu'elle a vendu 112 000 véhicules en seulement trois mois !

Une belle performance sur le marché des voitures électriques.

Dans ce chiffre, on retrouve : 92 500 Model 3 et 19 450 Model S et Model X.

Tesla n'est pas une entreprise multipliant les campagnes publicitaires dans la rue, à la radio, à la TV... La marque profite d'une certaine notoriété notamment due aux réseaux sociaux, aux articles dans les médias ou même à travers le bouche-à-oreille. Oui, parce que quand on a une Tesla, on n'arrête plus d'en parler...



Dans son communiqué, Tesla a déclaré se concentrer particulièrement sur son activité de production en 2020. Puisque plus sa capacité de production sera importante, plus les commandes pourront être honorées rapidement. Malheureusement, l'entreprise n'arrive pas parfois à suivre les commandes quand celles-ci arrivent en masse, surtout en période de fin d'année ou avant l'été.