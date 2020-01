Zens dévoile un produit similaire au AirPower

Il y a 4 heures

Julien Russo

De plus en plus de consommateurs se dirigent vers un chargeur capable de recharger plusieurs appareils en simultanée, quelles que soient leurs positions. Un confort qu'apprécient en général les possesseurs de plusieurs appareils compatibles avec la recharge sans fil.

Un séduisant produit

Vous souvenez-vous du AirPower ? C'était censé être le chargeur révolutionnaire d'Apple qui permettait de recharger son iPhone, ses AirPods et son Apple Watch. De nombreux clients avaient préparé l'argent pour se faire plaisir lors de sa sortie. Malheureusement, le projet d'Apple a été abandonné, la firme californienne avait expliqué que les résultats obtenus n'atteignaient pas les exigences requises. Une mentalité qui justement est fort appréciable, puisque de nombreux concurrents n'auraient pas hésité à sortir le produit, même si celui-ci n'était pas totalement au point ! On ne citera bien évidemment pas de marques.



Le réel problème de l'AirPower était sa gestion de chaleur, d'après plusieurs indiscrétions, Apple n'aurait pas réussi à optimiser son produit pour éviter la surchauffe.



Cependant, ce problème ne semble pas être le cas chez les accessoiristes qui proposent des produits similaires au AirPower. C'est le cas de Zens qui lance son Liberty Wireless Charger, au design classe et moderne !

Proposé au tarif de 139,99€ le Liberty Wireless Charger (en version tissu) est disponible en précommandes dès maintenant.

Une autre version moins glamour (après c'est notre avis) en version verre laisse voir les 16 bobines qui rechargent les appareils. Celle-ci est vendue plus cher, puisqu'elle est proposée à 179,99€.

Les deux versions seront disponibles avec un câble USB-C et une prise secteur de 60W.

Concernant la livraison, la patience sera de courte durée, puisque les premiers colis seront expédiés vers mi-janvier 2020 pour une livraison progressive vers fin janvier.

