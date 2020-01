Suspicion : L'autopilot de Tesla serait peut-être la cause d'un accident mortel

Ce n'est pas la première fois que l'Autopilot de Tesla est en plein coeur d'une enquête suite à un accident. Le week-end dernier, un accident impliquant un véhicule Tesla a eu lieu à Gardena, à côté de Los Angeles. Une Tesla Model S a accélérée alors que le feu était rouge, une Honda Civic qui avait elle respecté les feux de signalisation a percuté violemment la Tesla.

Une enquête est ouverte

Le phénomène des accidents des voitures Tesla avec l'Autopilot activé devient récurrent, il y a en ce moment 13 enquêtes aux États-Unis visant les véhicules de la firme d'Elon Musk. Une mauvaise publicité qui dégrade l'image de l'entreprise et impact la crédibilité sur la sécurité de la conduite autonome développée par la firme.



En fin d'année dernière, une Tesla Model 3 qui était en Autopilot a percuté une voiture de police en stationnement (ne faisant aucun blessé), autant dire que le logiciel derrière la conduite autonome a choisi la mauvaise voiture...

Si cette histoire peut nous faire sourire, l'accident qui a eu lieu il y a quelques jours à côté de Los Angeles est bien plus triste, puisque les personnes dans la Tesla Model S n'ont pas survécu à l'impact avec la Honda Civic. Les deux autres personnes dans la Honda ont eu survécu et sont actuellement hospitalisés.



L'enquête autour de l'accident à Gardena cherche à savoir si l'Autopilot est responsable.

Le pilotage automatique est disponible sur la Tesla Model S, Model 3 et Model X, il permet d'être derrière le volant sans conduire son véhicule ! Une petite révolution qui n'est pas sans danger.

En effet, la firme américaine recommande toujours aux propriétaires de Tesla ayant l'option Autopilot de toujours être attentifs quand le logiciel qui gère la conduite autonome est en marche, de garder les mains proches du volant au cas où un danger imminent apparaît.

Dans ces déclarations, Tesla ne cesse de répéter que le pilotage automatique est une aide à la conduite et rien de plus !



Malheureusement, nombreux sont les abus qui ont été constatés jusqu'à aujourd'hui.C'est le cas par exemple de cet homme sur une autoroute en Californie qui s'est endormi, donnant toute sa confiance à sa voiture pour l'emmener à sa destination. Il a été filmé en train de dormir dans sa Model S alors que celle-ci roulait à plus de 120 km/h.

Visiblement la sécurité de Tesla qui demande d'exercer une pression sur le volant pour vérifier si le conducteur est toujours réactif ne semble pas avoir très bien fonctionné, puisque comme vous pouvez le voir, une simple main posée en bas du volant permet de tromper le système.

