Anker ajoute la compatibilité à HomeKit pour L'EufyCam 2C

Hier à 17:40

Julien Russo

Peu connue en France, l'EufyCam 2C d'Anker coûte assez cher (250€), mais le prix en vaut la chandelle, puisque dans le pack vous y trouverez deux caméras, avec chacune 180 jours d'autonomie ainsi qu'une base qui peut stocker jusqu'à 3 mois d'enregistrement.



Welcome HomeKit

De nos jours être fabricant de caméras et ne pas proposer de compatibilité avec le monde domotique d'Apple, ça pique un peu les yeux ! Anker aura pris le temps, mais a enfin publié une mise à jour apportant la compatibilité avec HomeKit.



Ce sont que les propriétaires de la caméra EufyCam 2C avec la deuxième génération d'Eufy Homebase qui pourront en profiter. Si vous êtes concerné, une mise à jour logicielle vous attend dans l'application qui gère les caméras.



Vous y trouverez l'ajout du streaming live dans l'application HomeKit, l'ajout des snapshots, des alertes de mouvement détecté et l'intégration de Siri.

Malheureusement le HomeKit Secure Video n'est pas encore compatible. Chaque chose en son temps !

Une caméra pas comme les autres

Des caméras de surveillance intérieure ou extérieure, ce n'est pas ce qui manque.

Comme c'est un marché très lucratif, les fabricants sortent régulièrement des nouvelles versions avec à chaque fois des fonctionnalités convaincantes.



Avec l'EufyCam 2C de Anker on retrouve toutes les fonctions basiques du type le 1080p pour les enregistrements ainsi que pour le flux en direct, ou les notifications dès qu'il y a la détection d'une présence humaine.



Les petites choses en plus qu'on adore tout particulièrement avec ce modèle de caméra, c'est qu'elle a un champ de vision diagonal de 135° qui vous permet de voir exactement ce qui se passe autour de chez vous quand vous l'installez à l'extérieur.



Son plus gros point fort est incontestablement son autonomie !

Anker l'assure, les déplacements fréquents pour à chaque fois la recharger seront terminées. En effet, les deux caméras fournies dans le pack ont une autonomie chacune de 180 jours pour une seule charge. Elle vous avertira d'ailleurs via l'application de gestion, dès qu'elle approche du 0% de batterie.

La vision nocturne... colorée !

Très souvent, quand des images d'une caméra servent dans le cadre d'une plainte suite à un cambriolage, elles sont souvent en mode nocturne. Ce qui permet d'aider la police à trouver le suspect ce sont les détails. Grâce au mode nocturne avec couleurs, vous pouvez apporter plus de détails sur l'individu, comme par exemple la couleur de la tenue qu'il portait. Vous le voyez ci-dessus dans l'image, avec la chemise bleue du jeune homme qui tient le bouquet de fleurs (bon il n’est pas venu pour cambrioler lui).

Anker affirme que les images capturées en mode nuit avec couleurs sont tout simplement extraordinaires.



Autre bon point de l'EufyCam 2C, c'est son indice de protection IP67, elle a été conçue pour des conditions météorologiques difficiles.



Si vous êtes intéressé pour l'acheter, on l'a trouvé au tarif de 249,99€ sur Amazon.



