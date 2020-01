Apple place 9 iPhone dans le top 10 des activations de téléphones à Noël 2019

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

2

Apple domine toujours largement les ventes et les activations aux USA comme le démontre la dernière étude de Flurry Analytics.

Le jour de Noël 2019, Apple est en effet arrivé largement en tête, l'iPhone 11 occupant la première place et Apple possédant neuf des dix appareils les plus activés.





Sont comptabilisées ici, les activations des appareils du 25 au 31 décembre 2019. Flurry Analytics, qui fait partie de Verizon Media, est utilisé par plus d'un million d'applications mobiles, fournissant des informations agrégées sur plus de 2 milliards d'appareils mobiles actifs par mois.

Apple gagne alors que Samsung baisse

Par rapport au niveau d'activations du début du mois de décembre, Apple a capté une part de marché encore plus élevée entre Noël et le Nouvel An. Mené par une forte adoption de l'iPhone 11 et de l'iPhone XR, Apple continue à inverser une tendance lente mais constante aux États-Unis aux dépends de Samsung.



Au cours de la dernière semaine de 2019, Apple a conquis des parts de marché à un taux de deux points supérieur à ses niveaux d'avant Noël, tandis que Samsung a chuté de près de trois points - pour une variation nette de cinq points de pourcentage entre les deux sociétés. Pour les fabricants d'appareils de cette envergure, et pendant la période d'adoption d'appareils la plus élevée de l'année, il s'agit de changements critiques.



Cette année, le trio iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max - continue de dominer le paysage des smartphones, représentant 15,4% de tous les nouveaux appareils Apple activés et 6,16% de tous les smartphones activés entre Noël et le Nouvel An. L'iPhone XR 2018 d'Apple, qui était l'appareil dominant avant le jour de Noël en 2019, arrive juste après avec 13,2% de tous les appareils Apple et 5,27% de tous les smartphones. En fait, les appareils Apple d’ancienne génération continuent de gagner du terrain, attirant probablement les clients plus sensibles aux prix. Les iPhones 6, 7 et 8 se sont tous classés dans le Top 10. C’est d’ailleurs ce qu’on sent quand on vous partage des promotions sur les iPhone XS, iPhone XR ou iPhone 7 par exemple.



On remarquera que Samsung ne place aucun téléphone dans le top 10 mais qu’elle prend la seconde place grâce à ses très nombreux modèles. Mais encore une fois, il s’agit d’un classement américain faite par une société qui ne représente pas la totalité des apps, une bonne partie traque les parcours avec Google Analytics par exemple.

Voici le top 10 de Noël 2019 :

iPhone 11 (6,16%)

iPhone XR (5,27%)

iPhone 7 (3,31%)

iPhone 8 (3,10%)

iPhone 11 Pro Max (3,01%)

iPhone 8 Plus (2,97%)

iPhone 6 Plus (2,95%)

iPhone 7 Plus (2,35%)

iPhone X (2,23%)

Xiaomi Mi 4 (2,16%)



Source