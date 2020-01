Une arrivée dès 2021 sur smartphones pour le ray tracing ?

S'il y a bien une technologie qui fait de plus en plus parler d'elle, c'est le ray tracing qui, comme son nom l'indique pas forcément, permet une gestion de la trajectoire de la lumière et donc de révolutionner la partie visuelle des jeux.



C'est Nvidia qui avait fait grand bruit en 2018 et ouvert le bal en annonçant sa compatibilité avec ses cartes graphiques. Plus récemment, ce sont les PS5 et Xbox Series X qui en ont fait un argument.



Et certains éditeurs et développeurs veulent miser sur l'avenir de la technologie, comme Imagination Technologies, qui veut incorporer cette même technologie sur nos mobiles en 2020.

Le ray tracing sur nos smartphones dès 2021 ?

Comment ça marche, alors, le ray tracing ? Pour entrer un peu plus dans le détail, et comme dit plus haut, la technologie permet une reconstruction du trajet du rayon lumineux pour apporter des effets d’éclairage.



Il faut dire que cette dernière se sert de l'intelligence artificielle pour arriver à ce résultat : elle réduit la définition de l’image pour moins de calcul, puis recrée celle-ci à taille normale.



Imagination Technologies vient de publier un article sur son blog dans lequel la firme explique travaillait sur sa compatibilité mobile depuis 2016, avec d'excellents résultats, pour une arrivée fin 2020 ou début 2021. On imagine alors un iPhone 12 ou iPhone 12S capable de gérer de tels effets.



À noter que la technologie devrait également faire son arrivée au sein des nouvelles consoles de salon durant l'année.



