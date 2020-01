CES 2020: Somfy dévoile une nouvelle serrure connectée HomeKit (et un portier)

Julien Russo

Cette année Somfy a frappé un gros coup pour la protection de votre logement. La firme a dévoilé au CES 2020 une nouvelle motorisation de serrure connectée et un portier intelligent. Découvrez les nouveautés qui ont été annoncées et qui sont compatibles HomeKit d'Apple.

Une nouvelle serrure connectée appelée Somfy Door Keeper

Il faut le dire, le marché des serrures connectées devient de plus en plus important, mais reste sensible puisque les fabricants n'ont pas le droit à l'erreur. Imaginez un seul instant si votre serrure connectée se fait "pirater" ou qu'un cambrioleur profite d'une faille de sécurité. Comment le justifier à l'assurance habitation pour qu'elle vous rembourse ce qui a été volé, c'est compliqué.



Pour justement apporter le maximum de sécurité pour votre porte d'entrée, Somfy a travaillé sur une toute nouvelle serrure connectée repensée pour que celle-ci soit plus simple d'usage, plus discrète et bien évidemment plus robuste !

L'ajout de la technologie IntelliTAG

Si vous êtes client fidèle de la marque Somfy vous connaissez probablement cette technologie brevetée. En effet, elle est utilisée dans les systèmes d'alarme Somfy.

Grâce à IntelliTAG vous pourrez voir en un coup d'oeil depuis une application sur votre smartphone l'état de votre porte. Ouverte ? Fermé ? Soyez rassuré partout où que vous soyez dans le monde !

Cette nouvelle serrure connectée Somfy Door Keeper sera également capable de vous envoyer une notification push quand la porte est mal fermée ou laissée ouverte. Somfy fait tout pour vous rassurer.

Détecter l'infraction avant qu'elle se produise

Vous allez me dire, comment est-ce possible ?

En réalité c'est très simple et malin de la part de Somfy. Le fabricant a intégré un détecteur de vibration. Quand on essaie de forcer une porte, il y a de violents coups pour que celle-ci cède. La Somfy Door Keeper va justement détecter ces vibrations et déclencher l'alarme si vous en avez une compatible à votre domicile.

Résultat, cela réduit considérablement le risque que les cambrioleurs aillent jusqu'à la pénétration du logement, étant donné qu'une alarme est dissuasive.

Un nouveau moteur puissant

C'est la principale nouveauté de la Somfy Door Keeper. L'entreprise a annoncé au CES 2020 avoir intégré un moteur puissant "capable d'actionner tous les types de portes en moins de 3 secondes, tout en restant silencieux". L'avantage c'est que ce nouveau moteur a été conçu pour fonctionner avec l'application Somfy Keys. En effet, cette nouvelle serrure connectée permet de gérer facilement les accès à son domicile. Ce qui est très pratique dans une grande famille !

Dans un autre type de situation, cela peut aussi servir pour un Airbnb pour laisser l'accès sur une période prédéfinie à une personne qui a loué le logement.



Somfy indique que la Somfy Door Keeper a une petite touche française, puisque le design a été créé par le studio Eliumstudio qui se trouve dans le 19e arrondissement parisien.



Plusieurs couleurs seront également proposées pour que la nouvelle motorisation s'intègre de façon harmonieuse à votre porte.

La Somfy Door Keeper sera disponible courant le 2e trimestre 2020 en France et en Allemagne.

Somfy Connected Doorphone

L'entreprise a profité de l'attention des nombreux journalistes qui avaient fait le déplacement au CES 2020 pour dévoiler ce nouveau portier vidéo connecté qui est capable de générer des codes d'accès personnalisés en fonction des visiteurs.

L'utilisateur peut gérer l'ensemble des codes, les désactiver ou les activer depuis l'application Somfy Protect.



Il s'agit là d'un appareil complètement connecté à votre smartphone. Le Somfy Connected Doorphone vous envoi une notification push quand le code est utilisé.



Le Somfy Connected Doorphone intègre aussi des assistants vocaux. Il est compatible avec Google Assistant et Alexa d'Amazon, vous pourrez donc déclencher des actions par la voix.



Voici un aperçu de l'application et des possibilités avec le Somfy Connected Doorphone :

Ce qui est fantastique c'est que ces deux annonces ont un lien. Vous vous demandez lequel ?

Les deux appareils se connectent entre eux ! Somfy propose de connecter la Connected Doorphone et Door Keeper à la box Somfy TaHoma et tout le reste de son écosystème de produit (alarmes, porte-garage, volets roulants...) pour que l'utilisateur ait accès à tout, instantanément.