Fire TV : Prochainement compatible voitures et Dolby Atmos sur les barres de son

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Amazon a dévoilé aujourd'hui ses objectifs en 2020 pour sa Fire TV, le pire concurrent de l'Apple TV 4K. Les deux principales nouveautés vont être l'intégration d'Amazon Fire dans les voitures et l'ajout du Dolby Atmos (enfin). Au passage, la firme de Seattle a déclaré avoir 40 millions d'utilisateurs actifs sur son produit.

Amazon Fire Auto

Au sein de l'équipe Fire TV une grande décision a été prise : il est temps de s'incruster dans l'univers automobile ! Amazon ne veut plus s'en tenir à votre téléviseur, la firme veut que les services sur la Fire TV arrivent aussi dans votre voiture.



La "Fire TV Edition for Auto" arrivera prochainement dans les véhicules BMW et Fiat Chrysler, le géant américain a signé des accords avec les deux constructeurs. Avec cette édition spéciale auto, vous pourrez discuter avec Alexa, vous aurez une interface avec un écran tactile et des capacités de lectures en mode hors ligne (on ne sait pas s'il s'agit seulement de musique ou également de séries et films).

L'ajout du Dolby Atmos

Il était temps !

Apple et son Apple TV 4K sont fortement en avance par rapport à la prise en charge du Dolby Atmos. Amazon a annoncé l'ajout de cette fonction audio immersive.



Le Dolby Atmos va arriver prochainement sur la Fire TV, normalement avant 2021.

Amazon a déclaré : "Les barres de son Fire TV Edition offriront de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge du Dolby Atmos, le contrôle des appareils compatibles, la commutation HDMI et le contrôle vocal en champ lointain, ainsi que des personnalisations partenaires".

