ING : L'arrivée d'Apple Pay pour le premier semestre 2020

Il y a 2 mois, ING avait annoncé qu'Apple Pay allait être disponible prochainement , cependant aucune date ou estimation n'avait été donné. La banque propose déjà Apple Pay dans sa version néerlandaise , il était alors logique qu'elle le propose également en France. Les clients ING pourront donc activer Apple Pay d'ici quelques semaines et pourront enfin avoir la joie de payer avec leur iPhone et leur Apple Watch . Comme quoi que tôt ou tard, la patience paie !

C'est @noelecesne qui a eu l'occasion d'avoir en avant-première la confirmation de la disponibilité approximative d'Apple Pay dans sa banque. En effet, il a interpellé ING en rappelant que le service de paiement d'Apple était disponible depuis 2014 et qu'en 2020 la banque ne propose toujours pas ce service à sa clientèle.

C'est une bonne nouvelle pour les clients de la banque ING. Apple Pay devrait arriver de façon imminente. Sur Twitter, un tweet a particulièrement attiré notre attention. Comme souvent, la banque est sollicitée pour Apple Pay et les réponses étaient jusqu'à aujourd'hui assez vagues. Désormais nous avons une estimation de la disponibilité du futur service de paiement sans contact d'Apple.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.