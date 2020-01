Apple vous invite à dessiner les affiches de See ou For All Mankind

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

William Teixeira

Comme vous le savez probablement, Apple adore que votre créativité se réveille... à partir d’un iPad Pro, et pourquoi pas, avec un Apple Pencil.



À la sortie d’Apple TV+, Apple avait déjà proposé ce type d’atelier avec la série Snoopy. Aujourd’hui, Apple vise un public un peu plus âgé pour dessiner l’affiche de See et For All Mankind.

Une façon de vous faire aimer l’iPad Pro

Cette stratégie est souvent bien rodée. Apple vous accueille dans son univers, vous invite à utiliser un iPad Pro ainsi qu’un Apple Pencil et c’est précisément là que vous avez envie d’acheter cette superbe tablette avec ce stylet révolutionnaire !



Ces ateliers se multiplient depuis la disponibilité d’Apple TV+. Cela permet aussi aux clients des Apple Store de faire une première approche avec les contenus disponibles sur le nouveau service de streaming de la firme californienne.

Certaines des sessions inviteront également des personnes ayant travaillé sur la série See ou For All Mankind. Ils pourront raconter leur vécu du quotidien pendant le tournage de la saison 1. Un échange qui devrait être constructif et passionnant !



Pour l’instant, ces sessions de dessins sont uniquement disponibles pour les Apple Store aux États-Unis. Ils devraient l’être prochainement en Europe.

Apple prévoirait le même atelier avec les séries « The Morning Show » et « Servant ».