Cultureo : l'application qui vous réconcilie avec l'Art et l'Histoire

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Une nouvelle et très belle application française vient de rejoindre la grande famille de l'App Store, pour notre plus grand plaisir et pour celui de ceux qui souhaitent améliorer leur culture de l'Art et de l'Histoire. Se nommant Cultureo (v1.67, 16 Mo, iOS 12.0), cette dernière à un objectif bien précis : réconcilier les Français avec la culture.



Que ce soit au format écrit ou audio, il est possible d'améliorer ses connaissances en seulement quelques minutes, tout en prenant du plaisir.

Cultureo veut cultiver en seulement quelques minutes

Il est temps de se remettre à niveau ! Et peut-être que l'amélioration de votre culture fait partie de vos bonnes résolutions de 2020 ? En tout cas, les développeurs de Cultureo veulent aider à gagner en connaissances dans le monde de l'Art et de l'Histoire.



Pendant vos trajets quotidiens, au travail, en vacances, avant de vous coucher, l'application ne vous demande que quelques minutes pour parvenir à apprendre.



Des récits audio et du texte passionnant pour vous aider à percer des mystères, à faire connaissance avec Salvador Dali ou à comprendre certains évènements marquants.



Le petit plus, c'est que Cultureo est gratuite et vous permet d'accéder à encore plus de contenu via un abonnement au prix de... 1,99€ ! Une bien belle application !

Télécharger l'app gratuite Cultureo