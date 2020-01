Intel évoque le Thunderbolt 4 et les puces mobiles Tiger Lake

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Intel a profité du CES pour évoquer quelques sujets très intéressants comme le Thunderbolt 4 et les processeurs mobiles nouvelle génération, les Core Intel "Tiger Lake". On pourrait les retrouver fin 2020 dans nos Macbook.



La nouvelle norme Thunderbolt, un format de connexion informatique conçu par Intel depuis 2007, est en route et sera pris en charge par ses processeurs à venir.

Thunderbolt 4 et Tiger Lake chez Intel en 2020

Dans le cadre de plusieurs annonces sur scène au CES 2020, Intel a fait un commentaire sur Thunderbolt 4, la suite attendue de Thunderbolt 3. Le vice-président exécutif d'Intel, Gregory Bryant, a enfin fait référence à Thunderbolt 4 en public.



Mentionné dans le cadre de ses annonces pour les prochains processeurs mobiles "Tiger Lake", Thunderbolt 4 est étrangement décrit comme ayant quatre fois le débit de "USB 3". Comme l'USB 3.0 de base a une vitesse théorique maximale de 5 Gb/s, cela semble être une affirmation peu probable, car Thunderbolt 2 atteint déjà 20 Gb/s, et Thunderbolt 3 pointe à 40 Gbit/s.



Il est donc plus probable qu'Intel fasse référence à l'USB 3.2 Gen 2x2, qui est capable de jusqu'à 20 gigabits par seconde lors de l'utilisation de deux voies. Si tel est le cas, Thunderbolt 4 aurait un débit pouvant atteindre 80 Gb/s.



Les 80 gigabits par seconde font le plus de sens. Thunderbolt 3 utilise quatre canaux PCI-E 3.0 pour atteindre ces vitesses. En théorie, Thunderbolt 4 utiliserait quatre canaux PCI-E 4.0 pour obtenir cette vitesse plus élevée.



Des spécifications plus concrètes sur Thunderbolt 4 devraient être disponibles avant le lancement des premiers processeurs "Tiger Lake", qui devraient être livrés dans le courant de 2020. Néanmoins, il reste à voir quand Apple introduira le support de ce dernier dans ses Mac, la connectique allant évidemment avec les nouvelles puces.



Il reste à voir si Thunderbolt 4 arrivera sur le marché avant USB 4. Finalisé fin 2019, USB 4 offre un débit allant jusqu'à 40 Gb/s, une alimentation jusqu'à 100 W et une compatibilité descendante avec les normes USB antérieures, ainsi que avec des connexions Thunderbolt 3.



Concernant les puces Tiger Lake, Intel a déclaré :

Tiger Lake est conçu pour donner vie à la vision audacieuse et dirigée par Intel pour l'informatique mobile, avec des avancées révolutionnaires dans chaque vecteur et expérience qui comptent. Avec des optimisations couvrant le processeur, les accélérateurs d'IA et les graphiques intégrés de niveau basés sur la nouvelle architecture graphique Intel Xe, Tiger Lake offrira des gains de performances à deux chiffres, des améliorations massives des performances de l'IA, un énorme bond en performances graphiques et 4 fois le débit de l'USB 3 avec le nouveau Thunderbolt 4 intégré. Construits sur le procédé Intel 10 nm+, les premiers systèmes Tiger Lake devraient être livrés cette année.



Source