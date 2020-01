PS5 : arrivée du logo et photo possible de la manette ?

Selon une rumeur, la nouvelle console de Sony pourrait être compatible avec les manettes de PS4, ce qui serait un soulagement pour un bon nombre de joueurs. Cependant, ça nous semble être un peu trop beau pour être vrai : Sony a trop à y gagner en commercialisant de nouvelles manettes exclusives. Cette rumeur a vu le jour suite à l'arrivée d'une photo prétendue de la nouvelle manette de la PS5, très similaire à l'ancienne. Sur ce cliché publié sur le réseau Reddit, on peut y voir le Dev. Kit et donc une manette reliée à ce dernier, avec un design légèrement différent. Les photos auraient été prises au sein d'un studio de développement. À voir si le design se confirme !

Avec cette fondation, PlayStation 5 incitera les développeurs à créer des mondes expansifs avec de nouvelles expériences de jeu plus immersives que jamais dans leur apparence, leur son et leur sensation.

Comme on peut le voir ci-dessus, le logo est très similaire à la version précédente, avec une intégration d'un "5" très arrondi. La firme en a profité pour confirmer la sortie de la console pour les vacances d'hiver 2020, tout en parlant de certaines spécifications dont nous connaissions déjà l'existence. Ainsi, on sait que la console embarquera la prise en charge audio 3D, un disque dur SSD, le ray tracing, mais également la prise en charge du format Blu-ray Ultra HD. Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment :

Vous le savez certainement, mais en ce moment même à Las Vegas a lieu le célèbre salon du high-tech du nom de CES 2020. Les plus grands constructeurs en profitent pour dévoiler nouvelles télévisions, appareils connectés, mais donnent également quelques informations sur des produits à venir. C'est notamment le cas de Sony qui, malgré la commercialisation de nouvelles créations, et sous les projecteurs pour une seule chose : sa future PS5 qui sortira en fin d'année. À l'occasion de cet évènement, le nippon a dévoilé le nouveau logo de la console de salon. Assez pour nous faire patienter ?

