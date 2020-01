Sword Of Xolan : le jeu de plateforme / RPG enfin adapté aux iPhone X

Il y a 1 heure

Alban Martin

Avec une seule mise à jour en 5 ans, date de sa sortie, Sword Of Xolan ne laissait pas présager d'un support pour les iPhone à encoche, apparue avec l'iPhone X. Pourtant, ce jeu d'aventure en pixel-art de très haut niveau nous fait mentir avec une seconde mise à jour pour fêter 2020 et nous redonner envie de s'y replonger.



Regardez le trailer de Sword of Xolan :

Sword Of Xolan : la renaissance d'un très bon jeu

Sword of Xolan est donc un jeu de plateforme / action qui puise également quelques idées du côté des RPG. Avec un style pixel art du plus bel effet et un gameplay solide mais ardu, SoX se pose comme un digne héritier des jeux sur SNES et autre Megadrive 16-bits. Même la bande-son fera retomber les trentenaires en enfance.



Affiché à seulement 1€, Sword of Xolan est une très belle affaire pour ceux qui cherchent un vrai jeu jouable sur écran tactile et proposant un vrai défi. Sans pour autant être impossible, le titre de Alper Sarikaya affiche une certaine difficulté croissante à travers 30 niveaux d'aventure, 9 niveaux de temps et une trentaine d'ennemis et de boss.



Cerise sur le gâteau, le jeu est désormais optimisé pour iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs et iPhone 11. Si vous aimez les jeux de plateforme, les graphismes nostalgiques et le défi, ce jeu sera parfait pour vous. Surtout qu'il ne contient ni in-app ni publicité.

Télécharger Sword Of Xolan à 1,09 €