Bons plans iOS : Heroki , Space War HD, Mini Calculator Keyboard

Hier à 23:49 (Màj hier à 23:49)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Heroki , Space War HD, Mini Calculator Keyboard. L'occasion d'économiser 28,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Week Calendar Pro (v1.1.2, 5 Mo, iOS 10.0, Crater Tech LLC) passe de 1,09 € à gratuit.



Un agenda avec de nombreuses vues disponibles qui permet d'avoir une meilleure vision de sa journée et surtout de sa semaine.



Week Calendar Pro c'est une approche différente avec la possibilité de filtrer l'affichage, de gérer plusieurs comptes, de voir jusqu'à 3 semaines à l'écran et évidemment de gérer ses rdv.



Si vous avez un emploi du temps mega-chargé, prenez l'appli.



Les + : La seule app qui permet d'en voir autant sur un écran

Interface sobre et propre Télécharger l'app gratuite Week Calendar Pro





Mini Calculator Keyboard (v1.8, 21 Mo, iOS 8.0, Shira Shapira) passe de 2,29 € à gratuit.



Une petite calculatrice qui se place dans iMessage, c'est très pratique et en plus le développeur a prévu les smileys pour répondre rapidement entre deux calculs avec ses potes.



Idéal pour réaliser des calculs simples comme les pourcentages, combien je te dois, etc.



Les + : Fini les aller-retours avec l'app native pour calculer Télécharger l'app gratuite Mini Calculator Keyboard





Magic Launcher Pro (v6.0.2, 135 Mo, iOS 10.0, Roxwin Vietnam Technologies Co...) passe de 2,29 € à gratuit.



Magic Launcher est un widget qui permet d'accéder à plus de 100 000 raccourcis d'apps mais aussi d'appeler directement sa chérie, de créer un mail pour votre patron ou accéder aux réglages de l'iPhone. On trouve aussi des informations sur l'appareil comme la consommation réseau, CPU, etc. Un tap, un swipe, à vous de décider quoi et comment !

La dernière mise à jour a même ajouté le 3D Touch.



Les + : Une interface sympa

Très complet Télécharger l'app gratuite Magic Launcher Pro





JEUX GRATUITS iOS :

Mystery of Fortune 2 (Simulation, v1.057, 99 Mo, iOS 8.0, Dotomchi Games Inc.) passe de 3,49 € à gratuit.



Mystery of Fortune 2 est le 8ème épisode de la saga Fortune Chronicle, un S-RPG en temps réel qui apporte quelques nouveautés.



Un nouveau système macro permet de mieux gérer les combats et sa stratégie. De même, on peut changer un personnage de classe et ainsi acquérir plus de talents et diversifier ses coups par la suite.



Enfin, il y a 85 donjons et 14 pays à découvrir dans ce RPG / action temps réel très proche de FF Tactics.



Les + : Très bonne durée de vie

Joliment réalisé Télécharger le jeu gratuit Mystery of Fortune 2





Super Tank Battle (Action, v11.01, 23 Mo, iOS 8.0, Waterpower Technology) passe de 5,49 € à gratuit.



Le grand classique de la Nintendo NES adapté pour le mobile ! Super Tank Battle fait son retour dans un jeu de bataille rétro entre tanks. Au total, ce sont 500 cartes qu'il faudra parcourir et remporter !



Les + : Durée de vie

Valeur sûre Télécharger le jeu gratuit Super Tank Battle





Space War HD (Action, v9.0.3, 41 Mo, iOS 11.0, Virtual GS) passe de 1,09 € à gratuit.



Space War HD est un jeu dans l'espace pour les fans d'arcade rétro ! Volez à travers l'espace et détruis les ondes des extraterrestres qui attaquent ! Soyez prêt pour la bataille finale!



Un jeu de shoot'em up dans l'espace où vous devez détruire des vagues d'aliens.



Les + : Le support de l'Apple Watch Télécharger le jeu gratuit Space War HD





PROMOS iOS :

Goblin Sword (Jeux de rôle / Action, v2.6, 33 Mo, iOS 6.0, Gelato Games Ltd) passe de 3,49 € à 2,29 €.



Goblin Sword est un jeu de plateforme d'action rétro avec des éléments de JDR.



Une armée de monstres dirigée par un sorcier maléfique a envahi votre village. Tuez autant de monstres que possible, récupérez le butin, évitez les pièges mortels et venez à bout des ennemis menaçants avant d'affronter le sorcier maléfique en personne.



Les + : 89 niveaux

30 armes avec des attaques spéciales uniques Télécharger Goblin Sword à 2,29 €





Hyper Light Drifter (Aventure / Action, v1.1.3, 813 Mo, iOS 12.0, Abylight S.L.) passe de 6,99 € à 5,49 €.

HLD pour les intimes est un jeu d'action-RPG qui propose des graphismes typés 16-bits de toute beauté, un gameplay réactif, une magnifique bande-son, et une expérience unique grâce à un monde fascinant à explorer, regorgeants de détails et de dangers.



Pour ce qui est de l'histoire, le joueur incarne Drifter, un personnage ayant accès à des technologies avancées depuis longtemps oubliées par la plupart. Son but, trouver le remède qui pourrait le guérir. Alex Preston, le concepteur du jeu, s'est d'ailleurs inspiré de ses propres problèmes de santé pendant le développement. Télécharger Hyper Light Drifter à 5,49 €





DMD Panorama (v6.0, 11 Mo, iOS 8.0, Dermandar) passe de 4,49 € à 2,99 €.



Avec DMD Panorama, réalisez et partagez en toute simplicité des photos panoramiques jusqu'à 360 degrés. Un must have à télécharger si ce n'est pas encore fait !



Les + : Visualisation interactive en 3D avec la possibilité de zoomer Télécharger DMD Panorama à 2,99 €