Croissance à deux chiffres pour l'iPhone en Chine en décembre 2019

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Réagir

De nouveaux chiffres de ventes d'iPhone en Chine viennent d'arriver. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Apple est en bonne voie pour réussir son pari avec une progression de 18,7% d'une année à l'autre au mois de décembre, alors que, dans le même temps, la région a enregistré une baisse des ventes de smartphones.

Les nouveaux iPhones 11 d'Apple voient leurs ventes augmenter en Chine

Un an après qu'Apple ait dû annoncer une baisse de ses ventes en Chine (et partout dans le monde), la société enregistre désormais une croissance à deux chiffres du nombre de commandes d'iPhone. Entre 2018 et 2019, les ventes d'iPhone ont augmenté de 18,7%, tandis que le marché chinois des smartphones a globalement diminué de 13,7%. Ces chiffres concernent surtout la période des fêtes de fin 2019.



C'est Bloomberg qui a calculé ce chiffres sur la base des données de la China Academy of Information and Communication Technology (CAICT), ainsi que des expéditions d'appareils Android. En faisant la soustraction, les chiffres d'Apple sont apparus évident.



Selon l'ACICI, il y a eu 389 millions de livraisons de téléphones portables en Chine en 2019, dont plus de 13 millions de téléphones 5G. Apple a vendu plus de 3 millions de téléphones en décembre, soit 18,7% de plus, quand les smartphones Android ont connu une chute de 30 millions d'unités.



Bien sûr, Apple ne vend pas encore d'iPhone compatible 5G, mais, selon Bloomberg, l'augmentation actuelle des ventes signifie que la société se débrouillera bien lors de la préparation du Nouvel An chinois le 25 janvier.



Pour expliquer le renouveau en 2019, la baisse de prix de 50$ de l'iPhone 11 a certainement pesé, tout comme les affaires de Huawei privé des services Google. Un rebond inattendu, un an après que Tim Cook ait annoncé une baisse des prévisions de revenus aux investisseurs, en partie du aux mauvais résultats en Chine. Les autres facteurs étaient des problèmes de devises internationales, la baisse des subventions opérateurs et le programme de remplacement de la batterie de l'iPhone.



La baisse de prix d'Apple combiné aux offres de reprises semblent avoir fonctionné en Chine, nous attendrons la confirmation fin 2020 avec la sortie de l'iPhone 12 5G.