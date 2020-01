Jailbreak Apple TV 4K : le câble est en vente (+ tuto)

Alban Martin

En octobre dernier, nous vous rapportions que NitoTV avait découvert un port Lighting caché sur l'Apple TV 4K, de quoi attiser la curiosité des hackers et autres fans du jailbreak. En effet, concordant avec la sortie du jailbreak Checkra1n. Depuis décembre, il est possible de jailbreaker la box d'Apple, encore fallait-il pouvoir la brancher...

Le jailbreak rendu possible grâce au port lightning sur Apple TV 4K et un kit à 15$

Alors que l’outil Checkra1n permet de jailbreaker facilement un iPhone, iPad ou Apple TV, la tâche est plus compliquée sur cette dernière puisqu'il faut un kit supplémentaire. Vendu par Gizmite Design, le kit se compose de :

1 x carte à souder avec connecteur 10 pin

1 x câble plat et flexible de 71mm

1 x carte USB avec bouton DFU

Par contre, tout cela n'est pas trivial puisqu'après avoir acheté le kit à 15$, il faudra souder le connecteur à l'Apple TV pour pouvoir utiliser le bouton de mise en mode recovery (DFU).



Le revendeur propose un tutoriel complet et imagé que l'on vous a traduit sur iPhoneTweak. Attention, il faudra un peu de matériel et une bonne heure devant vous, ainsi qu'un peu de sang-froid.

A quoi ça sert le jailbreak Apple TV

Le jailbreak est utile aux utilisateurs de personnaliser l’interface de tvOS mais aussi d’étendre les capacités du boîtier télé avec une plus grande compatibilité d’accessoires par exemple ou même des applications non acceptées sur le store.



Pour mémoire, la faille Checkm8 est dite bootrom et ne peut pas être bouchée par Apple car liée au matériel. Elle est utilisée par CheckRa1n notamment et permet donc d'avoir un accès root complet sur les appareils ayant une puce A11 et inférieur (iPhone X, Apple TV 4K, ...).