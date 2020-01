Le futur de l'Apple Pencil se dévoile dans un brevet

Il y a 4 heures

Julien Russo

3

L'Apple Pencil est rapidement devenu une référence dans le marché des stylets pour tablettes. Malgré son prix assez dissuasif de 135€ pour la seconde génération, le stylet d'Apple se vend comme des petits pains dans une boulangerie. Apple aurait déjà préparé une troisième version, un brevet dévoile les possibles futures nouveautés.

Apple Pencil : L'acte 3 imminent ?

Avec l'Apple Pencil de seconde génération, Apple a facilité l'utilisation de son stylet grâce à l'intégration d'une surface tactile intuitive qui répond au double toucher. L'utilisateur peut changer d'outil efficacement sans avoir à le poser ! Lors de sa sortie, les utilisateurs de l'Apple Pencil 1 ont rapidement compris qu'Apple avait enfin répondu à un besoin qui manquait cruellement à la première génération.



Récemment, la firme californienne a déposé un brevet dans le registre de l'USPTO, celui-ci porte le numéro 20200012358 et décrit une surface tactile qui se trouverait au bout des doigts de l'utilisateur, Apple aurait tout fait pour que celle-ci soit facilement accessible !

Dans le brevet qu'a déposé Apple, un détail est très intéressant. On peut y apercevoir la volonté d'Apple d'étendre la surface tactile réservée seulement au double tap vers plus de possibilités, comme le glissement avec le doigt, la capacité de reconnaitre les gestes...

L'Apple Pencil de troisièmes générations deviendrait plus intelligent et apporterait de nouvelles fonctionnalités enrichissantes pour l'utilisateur.

Concernant le prix de cette troisième génération, on doute qu'Apple aille au-delà des 135€.



Source