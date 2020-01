Le génial Felix The Reaper sortira bientôt sur iOS

Alban Martin

Encore un portage alléchant qui nous arrivera sous peu. Il s'agit de Felix the Reaper, un jeu indépendant qui a connu son heure de gloire sur PC et consoles. Attention, il s'agit d'un casse-tête original et décalé à l'ambiance morbide à souhait !

Felix The Reaper : un drôle de puzzle sur mobiles

Felix The Reaper est un beau jeu, un superbe jeu même, avec une touche unique à la fois artistique et mécanique. En effet, le mécanisme de l'ombre est formidablement pensé pour offrir un gameplay très intéressant. Le reste, à savoir un personnage déjanté et macabre - la Faucheuse - qui danse sur des cases, n'est que le clou du spectacle. Sans parler de la mise en scène et du scénario rempli d'anecdotes historiques qui rendent logique la progression.



Concernant les énigmes, elles sont évidemment de plus en plus difficiles mais toujours accessibles malgré une finesse qui nécessite parfois une bonne dose de réflexion. Mieux vaut éviter d'utiliser les indices sous peine de perdre une bonne partie de l'intérêt du jeu du studio Kong Orange.



Sortie prévue d'ici le printemps sur iPhone et iPad !



En attendant, regardez la vidéo de Felix The Reaper (avec la voix de Patrick Stewart) :