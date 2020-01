Rainway : l'app pour streamer ses jeux PC sur iPhone / iPad

Medhi Naitmazi

Rainway vient d'arriver sur App Store avec une belle promesse : vous permettre de jouer à vos jeux PC sur iPhone et iPad. Il suffit d'attraper une manette MFI (PS4 ou Xbox comprise) pour profiter de TOUS vos jeux gratuitement.



Voici donc une solution complète qui est plus libre que Steam Link par exemple réservés aux jeux distribués sur le service de Valve.

Rainway : de la Switch à l'iPhone

Mais d'où sort Rainway ? Il s'agit d'un service annoncé sur Nintendo Switch permettant aux propriétaires de la console de jouer aux jeux PC qu'ils possèdent en déplacement via le streaming de jeux. Malheureusement, Rainway n'y est jamais parvenu.



Bref, le logiciel est arrivé pour Windows 10 avec Rainway Dashboard et permet de faire la connexion avec l'app iOS éponyme. Ensuite, votre iPhone ou iPad vous affiche alors tous les jeux détectés par le service et vous propose d'y jouer, tout simplement.



Totalement gratuit, Rainway semble pour le moment dans la phase d'acquisition de clients. Andrew Sampson, PDG de Rainway indiquait récemment qu'il voulait se concentrer sur le produit lui-même et non pas la monétisation. Tant mieux !



A noter que Rainway nécessite d'être sur le même Wifi, pour le moment.



Configuration requise :

iPhone ou iPad sous iOS 8.0 et supérieur

Ordinateur avec Rainway Dashboard sous Windows 10



Conseils de Rainway pour une utilisation optimale :

Connecter son PC en Ethernet à un router WiFi 5GHz

Connecter l'iPhone sur un réseau 5GHz



Télécharger le jeu gratuit Rainway