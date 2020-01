Les revenus des publicités sur Twitch déçoivent en 2019

Il y a 45 min

Julien Russo

Réagir

Twitch est depuis plusieurs années la plateforme de streaming de jeu vidéo de référence partout dans le monde. En concurrence avec YouTube Gaming et Mixer, le service de streaming racheté en 2017 par Amazon, reste le numéro 1 sur ce marché très convoité.

L'objectif des publicités n'est pas atteint

L'année dernière, Twitch a lancé un nouveau système à la fois rentable pour les streamers et le service de streaming. Les publicités dans les flux !



En effet, quand vous lancez un stream, vous voyez quelques secondes votre steamer puis vous basculez sur une publicité qui dure en moyenne moins de 20 secondes. Sur ce visionnage, cela rémunère le streamer mais aussi Twitch.

Grâce à ce nouveau procédé qui avait été annoncé lors de la TwitchCon 2019, l'entreprise a amélioré ses revenus publicitaires, mais pas au point auquel elle s'y attendait.



Le média The Information a réussi à se procurer l'exclusivité des objectifs publicitaires que s'était fixés en interne le géant du streaming. Sur la totalité de l'année dernière, Twitch s'attendait à un revenu publicitaire entre 500 à 600 millions de dollars, cependant l'entreprise a réalisé que 300 millions de dollars.

Si cet objectif n'a pas été atteint, c'est probablement dû aux pertes des visiteurs. Quand on prend par exemple le mois de novembre 2019, Twitch a rassemble 18 millions de visiteurs uniques, quand en 2018 elle en rassemblait 22 millions.



Cela peut s'expliquer par la perte de gros streamer comme Ninja (parti le 1er août 2019) qui possédait une chaîne avec 14 millions de followers. Mais aussi par la perte de Shroud un autre streamer très connu avec un compte de 7 millions de followers qui est aussi parti vers la fin octobre.



Ces deux gros streamers qui rassemblait à eux deux plusieurs dizaines de milliers de viewers au quotidien ont certainement fait mal à l'audience globale de Twitch. Ils sont tous les deux partis vers Mixer, la plateforme de streaming de Microsoft qui essaie tant bien que mal de se faire une place entre Google (YouTube Gaming) et Amazon (Twitch). Microsoft a fait signer des contrats d'exclusivités rémunérés à plusieurs millions de dollars aux streamers Twitch.



Les dernières études en date, affirment que Twitch possède quand même 75,6% de part de marché quand YouTube Gaming en possède seulement 17,6%, Facebook Gaming est à 3,7% et Mixer en bon petit dernier avec 3,2%.



L'année 2020 sera à surveiller de près pour Twitch ! Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la publicité est loin d'être le seul revenu de Twitch, la plateforme de streaming d'Amazon gagne beaucoup d'argent grâce aux abonnements des chaînes, aux bits qu'achètent les viewers pour les offrir à leurs streamers préférés, la vente de jeu via Twitch...



Télécharger l'app gratuite Twitch