Streaming : Les flux en 2019 ont dépassé le billion

Le nombre croissant d’utilisateurs sur toutes les plateformes de streaming a augmenté considérablement le nombre d’écoutes. Ce qui a permis d’atteindre sur la totalité de l’année 2019 plus de mille milliards de flux, un billion. Vous écoutez de la musique sur quel service ? Si vous aimez YouTube, n’hésitez pas à voir Musi qui permet d’écouter en arrière-plan gratuitement.

Depuis l’arrivée d’Apple Music, le marché du streaming qui était déjà très en forme a connu un nouveau pic. L’année 2019 a été un incroyable succès pour les plateformes de streaming. En effet, d’après le Wall Street Journal , la part du streaming a augmenté de 30% sur le marché de l’écoute audio, c’est grâce notamment aux offres étudiantes pas cher et aux ventes privées qu’ont réalisées de nombreuses plateformes de streaming (comme Amazon Music à la fin de l’année dernière ou Deezer ).

