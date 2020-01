Nouvel épisode de la campagne #ShotoniPhone sur iPhone 11 Pro

Apple a également publié les coulisses de la publicité. Le réalisateur Theodore Melfi et le directeur de la photographie Lawrence Sher expliquent comment ils s'y sont pris pour filmer chaque instant qui fait de ce nouvel épisode de #ShotoniPhone un voyage en Chine.

Dans cette publicité, on aperçoit le quotidien d'une mère de famille qui conduit des clients dans son taxi. N'ayant trouvé personne pour garder sa petite fille, elle l'emmène avec elle pendant sa journée de travail. La vidéo est remplie de belles images qui reflètent la complicité entre la mère et sa fille. Apple en a aussi profité pour filmer en ultra grand-angle les magnifiques paysages qui font de la Chine un endroit unique au monde.

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais Zhou Xun est l'une des actrices les plus connues en Chine. Apple ayant eu écho de sa notoriété, lui a proposé de participer à sa nouvelle publicité pour vanter les mérites des vidéos tournées à l'iPhone 11 Pro !

Apple a mis en ligne hier une nouvelle vidéo promotionnelle sur sa chaine YouTube pour sa célèbre campagne publicitaire #ShotoniPhone. Cette fois-ci il s'agit d'un court métrage, qui dure plus de 8 minutes. Il a été réalisé dans le cadre du Nouvel An chinois.

