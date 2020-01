L'ancien VP d'Apple Tony Fadell, affirme que l'iPod a été conçu et lancé la même année

Julien Russo

Même 20 ans après on a toujours certaines anecdotes qui refont surface sur l'histoire d'Apple et ses produits. Tony Fadell ancien vice-président de la firme de Cupertino est entré dans l'entreprise en janvier 2001, il a été recruté pour diriger le projet iPod. Dans une récente déclaration, il affirme qu'Apple a conçu et lancé l'iPod de 1ère génération dans la même année !

Au début l'iPod était un vieux lecteur MP3 à disque dur

Quand il est arrivé au début du projet iPod, le baladeur d'Apple n'était pas du tout celui qu'on a connu. Apple avait pour ambition de faire un lecteur MP3 avec un disque dur. L'équipe était en cours de création, il n'y avait aucun prototype et aucun design. Le projet iPod est vraiment parti de rien et les choses se sont fortement accélérées au fil des semaines. Passant d'une idée à un prototype et un design !



Tony Fadell a été choqué, puisque lui et son équipe ont conçu l'iPod à une vitesse grand V, tout s'est fait naturellement. En seulement quelques mois, le projet était presque déjà terminé. En général, un nouveau produit prend parfois plusieurs années à être conçu. Là, avec l'iPod ça a été tout l'inverse.



Steve Jobs suivait de près l'évolution de son futur produit. Il relançait régulièrement les personnes qui travaillaient sur le projet et voulait des résultats rapidement. En seulement 3 mois, Tony Fadell a frappé à la porte du bureau de Steve Jobs pour lui présenter un prototype de conception.

Le co-fondateur d'Apple a été agréablement surpris par le premier prototype, donnant le feu vert pour la poursuite du projet. L'étape suivante aura été de trouver et de conclure des accords avec des partenaires de fabrication. Les contrats ont tous été signés courants le mois d'avril 2001.



En moins d'un an, l'équipe iPod a réalisé ce que d'autres entreprises avaient réalisé en plusieurs années pour des lecteurs MP3.

Une fois que tout était bouclé avec l'iPod, Steve Jobs a dévoilé au monde entier l'iPod, qui révolutionna la façon d'écouter de la musique de milliards de personnes dans le monde.



