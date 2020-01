Facebook : Les utilisateurs américains vont avoir des fonctionnalités pour limiter les publicités politiques

La publicité mettant en avant un parti politique est interdite en France. Vous ne verrez jamais sur internet une publicité pour les campagnes des élections municipales 2020 par exemple. Cependant, aux États-Unis c'est un véritable phénomène. Démocrates comme Républicains investissent des sommes astronomiques dans des publicités Facebook, Twitter ou même auprès de la régie de Google.

Facebook annonce mettre en place des outils pour limiter l'affichage des publicités politiques

En 2020, les américains vont être appelés aux urnes pour voter pour le futur président des États-Unis. Ça sera aussi le moment pour les démocrates de prendre leur revanche suite à la défaite d'Hillary Clinton face à Donald Trump. Chaque période électorale provoque une explosion des publicités visant à promouvoir un candidat d'un parti.

La plus grande peur des réseaux sociaux est qu'une campagne relayant volontairement une fake news se diffuse à plusieurs millions d'américains.



Pour pallier à ce problème, Twitter a pris la décision de bloquer les publicités de politique durant cette période, ce qu'a fait également Spotify.



Du côté de Facebook, il est hors de question de renoncer à un tel revenu publicitaire qui va faire gonfler le chiffre d'affaires annuel. Le réseau social se refuse donc d'intervenir ou de censurer les publicités politiques. Bien évidemment, si une fake news prend trop d'ampleur et créer trop de problèmes, elle sera supprimée. Mais visiblement, ce ne sera pas une préoccupation.

Les américains le savent, ils vont être envahis de publicités pour voter. Ce que va proposer Facebook, c'est la possibilité qu'un utilisateur disent STOP aux publicités politiques. Il y aura donc un bouton spécial "Voir moins" pour les publicités de cette thématique.

Le réseau social a déclaré : "Tandis que Twitter a décidé de bloquer les publicités politiques et que Google à choisi de limiter le ciblage de ces publicités, nous décidons de jouer la carte de la transparence et de donner plus de contrôle aux gens, en ce qui concerne les publicités politiques"



Pour Facebook, limiter ces publicités serait limiter la liberté d'expression. Katie Harbath la responsable des élections de l'entreprise a déclaré : "Notre approche est fondée sur la croyance totale de Facebook en la liberté d’expression, le respect du processus démocratique et la conviction que, dans les démocraties matures disposant d’une presse libre, le discours politique est déjà le plus analysé".



Instagram est aussi concerné par cette décision. Les partis politiques pourront donc faire de la publicité sans se soucier d'être refusés.



