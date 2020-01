Kuo confiant sur les deux modems 5G pour iPhone 12

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Le mois dernier, Ming-Chi Kuo, analyste célèbre sur les sujets Apple, a déclaré qu'il s'attendait à ce que quatre iPhones 12 compatibles 5G soient lancés au cours du second semestre 2020, dont deux iPhone 12 avec un modem 6 GHz et deux iPhone 12 Pro avec un modem plus performant, compatible mmWave (ondes millimétriques) selon la région.





Pour Kuo, les modèles d'iPhone 2020 avec mmWave seraient disponibles sur cinq marchés, dont les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée et le Royaume-Uni, ajoutant qu'Apple pourrait désactiver la fonctionnalité 5G dans les pays qui n'offrent pas de service 5G ou ont une pénétration 5G peu profonde.

Kuo confirme ses prévisions sur l’iPhone 12

Kuo confirme à nouveau ses dires en expliquant qu'Apple est toujours sur la bonne voie pour commercialiser simultanément des modèles d'iPhone 6GHz et 6GHz + mmWave en 2020, avec des livraisons commençant à la fin du troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre.



Pourquoi confirmer ses propres prévisions ? Car la semaine dernière, l'analyste Mehdi Hosseini affirmait que les modèles sous 6 GHz seraient lancés en septembre 2020 et que les modèles mmWave suivraient plutôt en décembre 2020 ou janvier 2021.



Vous l’aurez compris, Kuo a pris le pouls du côté des sous-traitants d’Apple et est confiant sur l’arrivée des iPhone 5G avec une prise en charge des fréquences 6 GHz et mmWave. Donc, pour l'instant, il semble que toute la gamme iPhone 5G sera annoncée en septembre, comme d'habitude.