OnePlus 8 : l'écran 120 Hz Fluid Display de l'iPhone 12 Pro ?

Il y a 35 min

Alban Martin

OnePlus vient de confirmer une rumeur insistante et une tendance pour 2020 : son prochain OnePlus 8 sera équipé d'un écran AMOLED de nouvelle génération. Nommée Fluid Display, la dalle affichera un taux de rafraîchissement 120 Hz, contre 90 Hz pour son OnePlus 7T. A titre de comparaison, l'iPhone 11 Pro est capé à 60 Hz, comme la plupart des smartphones actuels.

Une dalle 120 Hz signée Samsung chez OnePlus

L'information vient d'être envoyée à la presse, en appui avec un post sur le forum de OnePlus. On y apprend donc que le prochain smartphone, le OnePlus 8, sera équipé d'une telle dalle et que cette dernière a été réalisée par Samsung. De quoi facilement confirmer que l'iPhone 12 Pro à venir en septembre, en sera également équipé. En effet, le coréen est le partenaire exclusif d'Apple pour les écrans OLED, et le futur Galaxy S20 est prévu pour intégrer cette technologie.



Après une innovation en 2019 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz améliorant la qualité d’écran et la fluidité de navigation, OnePlus va plus loin en 2020.



Baptisé Fluid Display, l'écran permet un affichage à 120 FPS, une fréquence tactile de 240 Hz et atteint plus de 1000 nits en luminosité. Concrètement, l’écran Fluid Display 120 Hz challengera le marché et offrira aux utilisateurs de OnePlus l'expérience la plus fluide sur mobile. Au-delà du jeu, il assurera le « scroll » le plus fluide et le plus réactif de l’industrie et offrira une lecture vidéo sans précédent. Pour y parvenir sur des films en 24 ou 30 fps, OnePlus a utilisé la technologie MEMC présente sur les téléviseurs haut de gamme qui utilise des ajustements algorithmiques en temps réel pour insérer des images supplémentaires dans un fichier vidéo. Idem pour les jeux vidéo, les joueurs devraient être aussi contents que ceux sur iPad Pro 2018.



Par ailleurs, la marque affirme que l’écran supportera jusqu’à 1 milliard de nuances de couleurs pour un rendu époustouflant et réaliste. Nous avons hâte de le découvrir, notamment car le futur iPhone 12 devrait donc en profiter. C'est 64 fois plus de couleurs que la plupart des téléphones du marché.



OnePlus fait partie des concurrents les plus intéressants avec de réelles innovations sur quasiment chaque modèle.