SmartThings : l'application de Samsung se met à la voiture

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Si le CES de Las Vegas a dévoilé d'excellents produits novateurs, il a également permis d'espace pour de nouvelles annonces provenant des constructeurs. C'est notamment le cas du côté de Samsung, avec la mise en place d'un partenariat avec la startup Smartcar, spécialisée dans la voiture connectée.



Le but ? Tout simplement mettre à jour l'application SmartThings, permettant de prendre contrôle des appareils électroménagers et des appareils compatibles, et de la faire passer un nouveau cap.



En effet, dans un futur proche, l'application sera capable de verrouiller/déverrouiller les voitures, d'afficher des informations comme l'essence restante et bien d'autres.

SmartThings va profiter d'un partenariat entre Samsung et Smartcar

Grâce à cet excellent partenariat, l'application va donc pouvoir prendre contrôle de "la plupart des voitures récentes" aux États-Unis, une grande première dans le milieu de la domotique (le mélange entre maison connectée et véhicules intelligents).



Ainsi, il sera possible de verrouiller/déverrouiller, voir le kilométrage et avoir des données sur les batteries ou l'essence. L'idée est bonne, et Samsung donne même un exemple : pouvoir déverrouiller sa voiture en sortant du travail tout en activant la climatisation à la maison : un beau tout-en-un !



À voir ce que cela peut donner réellement, et si l'Europe sera rapidement de la partie. De même, est-ce un signe qu’Apple va bientôt nous proposer quelque chose ?

