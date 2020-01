TSMC serait prêt pour la grand lancement de la production de la puce A14

Apple aurait des instructions déjà toutes prêtes pour TSMC. La firme californienne aurait pour objectif de donner le feu vert à partir du mois prochain . Le but étant d'avoir un stock satisfaisant pour les lancements des nouveaux iPhone à la rentrée. Lancer aussi tôt la production, permettra un rythme de production raisonnable et de se concentrer sur la qualité finale du composant. Source

Avant de lancer une production de cette ampleur, il est toujours obligé de passer par la case des tests et des expérimentations . Cette étape se serait passée avec succès, puisque 80% des lignes de production ont réussi à graver une puce A14 en 5nm, 20% ont fini à la poubelle. Quand on atteint un tel niveau, c'est en général le moment de passer à la production.

Apple renouvelle son entière confiance envers TSMC qui s'occupe chaque année des puces AXX en destination des derniers iPhone. D'après certaines indiscrétions provenant de sources taïwanaises, TSMC serait prêt pour lancer la production de la puce A14 pour l'iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.