l'Union européenne veut une connectique unique pour recharger les smartphones

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

De nos jours, les constructeurs ne se sont toujours pas mis d'accord en ce qui concerne les connectiques sur nos smartphones. D'un côté on a l'USB-C qui est particulièrement populaire et de l'autre on a la prise Lightning qui équipe quasiment tous les produits Apple. Pour faciliter les choses, l'Union européenne a expliqué qu'elle souhaitait une connectique unique pour qu'il n'y est plus de problème de chargeur quand on a plus de batterie.

Apple va-t-il craquer et passer à l'USB-C ?

Au parlement européen, les députés abordent différents sujets. Un jour les débats peuvent porter sur l'environnement, le lendemain sur l'économie et passé directement après aux chargeurs de nos smartphones !

En effet, cet après-midi les députés ont discuté à Strasbourg de l'introduction d'un chargeur commun pour tous les smartphones. Que vous ayez un iPhone, un Galaxy, un Xiaomi ou un Huawei, ce que veut l'UE c'est qu'il n'y est plus de problème avec les incompatibilités des chargeurs.



L'objectif de cette décision (qui devrait prochainement être imposé aux fabricants) serait de faciliter la vie des consommateurs, mais également réduire les déchets électroniques.

Ce sujet avait déjà fait surface en 2014, évoquant ce problème. Aujourd'hui, les législateurs européens ont demandé qu'un chargeur commun soit créé par les fabricants de smartphones. Ce qui veut dire qu'Apple serait dans l'obligation de mettre des ports USB-C sur ses produits et donc d'abandonner la prise Lightning. Puisqu'on doute que ça soit le contraire !

La Comission a reçu le pouvoir de poursuivre cette démarche à partir d'un acte délégué.



À voir si Apple acceptera de se soumettre à l'abandon du port Lightning... Lorsque ce sujet avait fait le buzz il y a quelques années, Apple avait déclaré qu'obliger toutes les entreprises à avoir la même connectique afin d'avoir le même chargeur provoquerait probablement "un gèle de l'innovation".



