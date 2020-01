L'IA de Google va fournir des prévisions météo instantanées

C'est étrange, mais cette nouvelle ne nous surprend pas. On le sait, Google a une avance considérable sur l'intelligence artificielle vis-à-vis de ses concurrents. À travers son blog officiel, la firme de Mountain View a affirmé avoir réussi à prédire la météo grâce à l'IA et de façon quasiment instantanée.

Google prépare une petite révolution

Un récent post a particulièrement attiré notre attention. Tous les jours de l'année, au siège en Californie une équipe est dédiée à l'amélioration de l'intelligence artificielle, afin que celle-ci arrive à répondre à toutes vos requêtes sur votre smartphone ou sur une enceinte, que celle-ci puisse passer des appels à votre place, mais que l'IA sache aussi prédire la météo qu'il va faire.



Le dernier point est très difficile, Google y travaille depuis de nombreuses années et des résultats très satisfaisants sont récemment tombés. Il était clairement impossible pour la firme de Mountain View de garder cette information en interne, Google l'a finalement partagé avec ses fans sur son blog.



L'équipe de chercheurs a réussi à générer des prévisions de la météo pour les 6 heures qui venaient et cela a fonctionné en seulement quelques minutes de calcul. À titre de comparaison, les méthodes traditionnelles notamment exploitées par Météo France et The Weather Channel prennent parfois plusieurs heures !

Comment est-ce possible de créer une carte de prévision aussi rapidement ?

Sans trop entrer dans les détails, les chercheurs ont déclaré avoir utilisé "un outil essentiel nécessaire pour une adaptation efficace au changement climatique, en particulier pour les conditions météorologiques extrêmes".



L'objectif de ce travail est clairement de dépasser les méthodes traditionnelles et être même plus fiable et plus précise qu'elle.

Google a expliqué que son Intelligence artificielle a étudié de nombreuses données radar enregistrées entre 2017 et 2019 par la NOAA aux États-Unis. En reprenant toutes ces informations et en les comparant avec les informations actuelles, cela permettrait à l'IA d'anticiper une prévision météo à venir.

Cependant, ce que n'a pas réussi Google c'est d'apporter des prévisions sur plusieurs jours.



