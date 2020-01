Donald Trump s’incruste dans l’affaire de Pensacola

Le mois dernier une attaque terroriste a eu lieu à Pensacola en Floride. Mohammed Saeed Alshamrani a ouvert le feu sur plusieurs américains, faisant plusieurs morts et plusieurs blessés. Depuis l’enquête du FBI patine à cause de deux iPhone verrouillés.

Un iPhone en parfait état et le second endommagé par un tir dans l’écran, voici ce qui bloque le FBI dans l’enquête Pensacola. Le terroriste qui possédait deux iPhone a été tué lors de l’assaut des forces de l’ordre visant à mettre fin à ce carnage. Il est donc impossible de déverrouiller les iPhone si le propriétaire des appareils n’est plus là. Le FBI a avoué avoir tout essayé pour accéder au contenu des deux iPhone, cependant rien n’a fonctionné.



La seule solution est de contacter Apple pour que l’entreprise coopère. Et justement c’est là que ça bloque.

La firme californienne a communiqué toutes les informations qu’elle possédait sur Mohammed Saeed Alshamrani, cependant impossible d’accéder aux iPhone d’après Apple.



Avant-hier le procureur des États-Unis avait demandé à Apple de réagir et de mieux soutenir le FBI.

La firme californienne a, hier, réaffirmé sa position sur les portes dérobées affirmant qu’il était impossible pour elle d’accéder aux iPhone de clients sans déverrouillage au préalable du propriétaire.



Cette nuit une nouvelle personne a demandé à Apple de réagir lui aussi, il s’agit du Président des États-Unis Donald Trump !

C’est comme à son habitude en tweetant que Donald Trump s’est exprimé sur cette affaire qui ne cesse de faire du bruit dans les médias.

Publié à 00h36, il appel Apple à du « bon sens » :

On verra si cela aidera à faire changer d’avis Apple sur le sujet. Ce qui peut avantager le FBI dans l’histoire c’est que Donald Trump a de bonnes relations avec Tim Cook.



We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.