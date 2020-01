Google sera moins gourmand sur les cookies dans le futur

Guillaume Gabriel

Il semble que nous ne sommes pas les seuls à prendre des bonnes résolutions de début d'année puisque Google, lui aussi, veut tenter d'être moins gourmand et de freiner son appétit pour les cookies.



Du moins, dans une annonce où il évoque son avenir, le géant californien veut tenter d'éradiquer les cookies tiers d'ici deux ans, une annonce qui ne fait pas le bonheur de tout le monde.

Google évoque son avenir et parle des cookies

Non, nous ne parlons pas d'une recette, mais bel et bien du petit fichier texte déposé sur les ordinateurs à la suite d'une visite sur un site web, qui contient plusieurs informations, très utilisé pour la publicité ciblée.



Dans un post de blog, Google explique vouloir se passer des « cookies tiers » au sein de Chrome, donc ceux qui sont déposés par d'autres domaines que celui que l'on visite.



Un mouvement révolutionnaire, mais pas surprenant, quand on sait qu'Apple et Mozilla ont d'ores et déjà lancé le mouvement. Seulement, 60% des visites en ligne sont faites via Chrome, ce qui représente énormément de trafic et donc de pertes pour des sociétés externes qui sont spécialisées dans le domaine.

Nous prévoyons de réduire progressivement la prise en charge des cookies tiers dans Chrome. Notre intention est de le faire dans les deux ans.

Le virage se fait de manière douce pour rassurer les utilisateurs qui pourront mieux gérer leur vie privée, mais surtout pour laisser le temps de se retourner aux entreprises travaillant dans la publicité ciblée.



Première conséquence de cette annonce, l'effondrement en bourse du géant français Critéo qui perd 16% ce mardi à Wall Street.



