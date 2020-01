Bons plans iOS : Camera+ 2, Kinecto, Lightmatic

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Camera+ 2, Kinecto, Lightmatic. L'occasion d'économiser 24,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Phone Drive (v7.6.4, 37 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés. Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa. Les + :

Lightmatic (v2.0.1, 9 Mo, iOS 11.0, Alexander Sukhanov) passe de 1,09 € à gratuit. Lightmatic est l'application pour créer des photos avec effet longue exposition. Téléchargez et créez des photos incroyables exprimant la dynamique du mouvement. Capturez les traînées lumineuses créées par les voitures, les trains, les incendies ou d'autres objets émettant de la lumière, "gelez" le mouvement des nuages ou l'écoulement de l'eau et dessinez quelque chose dans l'air en utilisant n'importe quelle source de lumière. Les + :

Trouver ma voiture Pro (v1.6, 12 Mo, iOS 10.0, Gaurav Babbar) passe de 2,29 € à gratuit. N'avez-vous jamais oublié où vous avez garé votre voiture ? Ou fait face à des amendes de stationnement inutiles ? Alors « Trouver ma voiture » est l’application ultime pour vous ! On parle d'une application essentielle conçue pour simplifier la façon dont vous recherchez votre voiture à l’aide de fonctionnalités telles que la réalité augmentée, poursuite radar, vue de la carte simple et pour des alertes de stationnement. Les + :

Get Em (Aventure / Jeux de rôle, v1.1.8, 447 Mo, iOS 9.0, Behdad Sami) passe de 1,09 € à gratuit. Get 'Em est un jeu d'action dans lequel vous incarnez un chien qui combat le crime dans un monde ouvert ! À vous de faire régner l'ordre dans un jeu qui ressemble fortement à une bande-dessinée Les + :

911 Operator (Stratégie / Simulation, v3.06.05, 218 Mo, iOS 10.3, Games Operators) passe de 5,49 € à 1,09 €. Dans 911 OPERATOR, tu deviens opérateur de la ligne d’urgence et tu dois réagir rapidement aux notifications entrantes. Ta tâche est non seulement de répondre au téléphone, mais aussi de donner une réponse adéquate à la situation: parfois, il suffit de donner des instructions de premiers soins, d'autres fois il est nécessaire de faire intervenir la police, les pompiers ou les services médicaux. Rappelle-toi qu’à l’autre bout du fil, il y a peut-être le père d’une enfant mourante, un poseur de bombe imprévisible ou un simple farceur. Sauras-tu quoi faire avec chacun d'entre eux? Les + :

Camera+ 2 (v3.6.2, 115 Mo, iOS 12.0, LateNiteSoft S.L.) passe de 5,49 € à 4,99 €.



Que vous soyez un photographe aguerri ou novice, Camera+ 2 va vous faire aimer prendre des photos.



Camera+ 2 est une app de photographie très performante et parmi les meilleures disponibles. Camera+ 2 est une reconception intégrale de l'app Camera+ qui s'est vendue à plus de 14 millions d'exemplaires. Camera+ 2 est encore plus rapide, polyvalente et performante.



Les + :

L'application photo la plus complète de l'App Store

Télécharger Camera+ 2 à 4,99 €