Oledcomm améliore le LiFi, qui atteint désormais 1Gbps

Il y a du nouveau du côté du Li-Fi, cette technologie de communication sans fil basée sur l'utilisation de la lumière visible, permettant un accès à internet autre que par le Wi-Fi.



En effet, lors du CES 2020, le français Oledcomm fait fort, très fort, vient d'annoncer un passage au LiFiMAX1G, autrement dit une vitesse de 1Gbps !



Une bien belle amélioration quand on sait que l'année précédente, l'entreprise dévoilait cette même technologie jusqu'à 100 Mbps.

Du côté du flux descendant, à 1-5m de distance, le débit peut grimper jusqu'à 600Mbps ! Benjamin Azoulay, président d’Oledcomm, se réjouit des possibilités :

Nous sommes fiers d’avoir été, en Octobre 2019, la première entreprise au monde à équiper un démonstrateur en vol d’Air France avec des produits LiFi. Nous faisons à présent un pas supplémentaire à l’heure où les entreprises ou institutions publiques font face à une recrudescence sans pareil de risques de cyberattaques sur leur infrastructure IT et sur leur patrimoine informationnel.



La suite complète LiFiMAX® d’Oledcomm avec LiFiMAX1G® et LiFiMAXController® offre à présent la gamme de produits LiFi la plus complète et la plus aboutie du moment. Nos équipes de R&D ont travaillé pour proposer une gamme basée sur les nouveaux standards de communication offrant aux entreprises un niveau de sécurité et une rapidité dans la connexion sans fil, jusqu’ici inégalés. La suite LiFiMAX® est idéale dans les bureaux : salles de réunion, espaces flexwork, coworking et les environnements industriels M2M ou médical sensibles aux radio fréquences.