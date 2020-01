La deuxième bêta d'iOS 13.3.1 permet de stopper la localisation de la puce U1

Apple a réalisé une modification dans la deuxième bêta d'iOS 13.3.1, cela concerne la puce U1 intégré dans l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. En effet, certains utilisateurs souhaitaient la possibilité de désactiver la localisation et Apple semble les avoir écoutés.

Pour l'instant en bêta et bientôt en version finale

Pour l'instant la possibilité de désactiver la puce U1 n'est proposé qu'aux développeurs dans le cadre de la seconde bêta d'iOS 13.3.1, cependant Apple devrait l'inclure pour tous les utilisateurs dès que la bêta sera terminée.



Vous pourrez donc prochainement désactiver la localisation ultra wideband de la puce U1. Cela fait suite à la petite polémique du bug de la localisation, malgré la localisation complètement désactivée sur l'iPhone, la puce U1 continuait à tracker l'utilisateur alors que celui-ci lui interdisait.

Apple semble avoir pris l'information au sérieux et avoir demandé à ses développeurs de réparer cela.







Quand la nouveauté sera disponible dans la version finale, il vous suffira de suivre ce chemin :



Réglages > Confidentialité > Service de localisation > Services système



Pour rappel, la puce U1 des nouveaux iPhone est une puce qui utilise des signaux radio ultra-large bande (UWB) qui sont certifiés plus stables que le Bluetooth et le WiFi pour échanger des informations avec un appareil proche de vous.



