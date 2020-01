Pour devancer Apple sur les podcasts, Spotify veut acquérir "Ringer"

Si vous êtes un utilisateur régulier de Spotify vous avez pu apercevoir depuis plusieurs années que la plateforme de streaming mise tout particulièrement sur le podcast. En effet, la firme a remarqué que c'est quelque chose qui "fidélise" l'abonné. C'est aussi apporter un contenu qu'on ne retrouve pas chez la concurrence.

Spotify est intéressé par Ringer

En France nous ne connaissons pas Ringer, mais aux États-Unis chez les amateurs de podcasts c'est un peu une référence. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans ce secteur, elle a été créée en 2016 par Bill Simmons un ancien commentateur d'ESPN qui a pris sa retraite.

C'est aussi l'une des entreprises les plus rentables sur le marché des podcasts, puisqu'on ne le croirait pas, mais les podcasts peuvent rapporter beaucoup, Ringer a eu un chiffre d'affaires de 15 millions de dollars en 2018.



La nouvelle arrive alors qu'on vient d'apprendre il y a quelques semaines qu'Apple était peut-être intéressé pour se lancer dans les créations originales pour ses podcasts. Une nouvelle qui ne rassure pas la direction de Spotify qui craint probablement une fuite de ses abonnés vers Apple Music si les podcasts sont vraiment aussi attractifs que le laisse penser les rumeurs. En même temps Spotify a raison, il ne faut jamais sous-estimer Apple...

Si Spotify a pensé à Ringer c'est parce que les deux entreprises travaillent déjà sur un podcast en commun appelé "The Hottest Take" qui est distribué en exclusivité sur Spotify.



C'est le Wall Street Journal qui a révélé cette possible acquisition à venir pour l'évolution de Spotify sur le marché du streaming. Si cela venait à se faire, on ne sait pas pour l'instant comment cela se passerait. Un contenu exclusif à Spotify ? Des créations originales ?



Il faut dire que cette révélation est un peu sans surprise puisque rien que l'année dernière, Spotify a investi 400 milliards de dollars pour acheter trois sociétés de créations de podcasts. Énormément d'accords pour du contenu exclusif ou original ont également été signés.



Cependant, si le rachat de Ringer se fait en 2020, ce sera le plus gros rachat de Spotify pour une entreprise de création de podcasts.

Une chose est sûre, c'est que Spotify ne veut pas se faire devancer par Apple.

