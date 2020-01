NapBot : une app autonome de suivi de sommeil sur Apple Watch

NapBot vient de recevoir une belle mise à jour pour ceux qui veulent suivre au mieux leur sommeil. En effet, l'app automatique de suivi et d'analyse du sommeil pour vos appareils iOS et watchOS fonctionne désormais de manière autonome sur votre Apple Watch. Mais il y a également d'autres nouveautés.

NapBot : une version Apple Watch autonome avec plusieurs façons de consulter ses données

L'application de suivi du sommeil NapBot apporte donc une grande mise à jour 1.3.2 qui apporte de nouvelles fonctionnalités pratiques, comme le suivi en arrière-plan sur Apple Watch afin qu'elle puisse fonctionner sans iPhone, les notifications quotidiennes, la prise en charge de tous les types de complications, les tendances de votre sommeil, et plus comme une nouvelle carte pour le cadran Siri et un widget sur iPhone. De quoi consulter ses informations sous plusieurs formes et à tout moment.



Côté fonctionnel, en plus de l'analyse du sommeil et des données historisées, NapBot propose un suivi de l'exposition au son et de la fréquence cardiaque. De quoi fortement intéresser les personnes en mal de nuit paisible.



D'ailleurs le fait que l'app puisse fonctionner en standalone est un véritable plus.



Enfin, sachez que côté modèle économique, NapBot n'est pas totalement gratuite. En effet, après un essai gratuit de 7 jours, la version PRO s'échange contre 0,99€ par mois ou 10,99€ pour un an. Mais cette partie Premium n'offre "que" l'historique et les tendances en plus.

