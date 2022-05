L'app NapBot peut surveiller l'apnée du sommeil sur Apple Watch

NapBot, une application populaire de suivi du sommeil pour iPhone et Apple Watch que l'on a déjà présentée, a été mise à jour pour ajouter le support d'une nouvelle fonctionnalité qui aidera les gens à identifier et surtout à surveiller l'apnée du sommeil. En France, le SAHOS ou syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil touche 4 % de la population.

NapBot détecte l'apnée du sommeil

La nouvelle fonctionnalité, disponible via la dernière mise à jour 1.7 de NapBot qui se trouve actuellement sur l'App Store, utilise les capteurs de la tocante d'Apple pour suivre la fréquence respiratoire de l'utilisateur. À partir de là, elle est capable d'utiliser ces informations pour déterminer si une personne souffre d'apnée du sommeil ou non.



L'apnée du sommeil est un trouble du sommeil qui peut entraîner l'arrêt de la respiration pendant un certain temps. Lorsqu'elles reprennent leur respiration, elles émettent un ronflement sonore et la mauvaise qualité du sommeil peut entraîner une sensation de fatigue pendant la journée. L'apnée du sommeil peut engendrer un risque plus élevé de maladies cardiaques et d'accident vasculaire cérébral. Plus de trois personnes sur quatre présentant une insuffisance cardiaque stable souffrent également d'apnée du sommeil. Consultez la page Wikipédia pour en savoir plus.

Avec cette nouvelle mise à jour, il est possible de dire à NapBot de ne vérifier l'apnée du sommeil que lorsque le mode "Sleep Focus" est activé, ce qui garantit qu'aucun faux positif ne sera détecté.

Ajout de l'analyse de l'apnée du sommeil.

Activez le mode sommeil sur votre Apple Watch pour capturer la fréquence respiratoire et obtenir une analyse de l'apnée du sommeil chaque nuit.



Outre cette nouveauté, NapBot comprend toujours tous les autres suivis du sommeil que les utilisateurs connaissent et apprécient, notamment le suivi de la fréquence cardiaque et du bruit pendant le sommeil. Un concurrent à AutoSleep et Sleep Cycle notamment.

La nouvelle mise à jour peut être téléchargée dès maintenant. Les fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement NapBot Pro, disponible sous forme de paiement mensuel (0,99€) ou annuel (10,99€), avec une semaine d'essai gratuit. NapBot est l'une des meilleures applications Apple Watch pour le suivi de la qualité du sommeil et ce nouvel ajout pourrait s'avérer vital pour un certain nombre de personnes. Et si vous avez besoin, n'oubliez pas les promotions sur la dernière Apple Watch 7.

