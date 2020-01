Un clavier Smart Keyboard avec mécanisme ciseaux pour iPad ?

Alban Martin

Le Smart Keyboard d'Apple est un accessoire assez populaire pour les iPad qui le prennent en charge. Certainement le plus utile de tous pourrait connaitre un changement important cette année.



Selon un rapport de DigiTimes, Apple prévoit d'adopter la conception du commutateur à ciseaux pour l'accessoire Smart Keyboard pour iPad et iPad Pro. C'est le même mécanisme que les anciens Macbook et le dernier Macbook Pro 16 pouces, plus robuste et silencieux.

Un retour aux clavier ciseaux sur iPad en 2020 ?

Apple qui est revenu à la conception à ciseaux pour son MacBook Pro 16 pouces fin 2019, qui doit le faire également sur le prochain MacBook Pro 13 pouces de début 2020, pourrait donc généraliser son approche. Et puisque le nouveau (ancien) design a été relativement bien accueilli depuis son introduction l'an dernier, il n'est pas difficile d'imaginer un tout nouveau Smart Keyboard avec la sortie des prochains iPad et iPad Pro.



Pourtant, certains bruits de couloir vont dans le sens d'un changement de ce type qu'en 2021. Une affaire à suivre, notamment pour ceux qui souhaitent s'offrir un clavier intelligent pour leur iPad récent.



