Disney+ : Le lancement en France et en Suisse est avancé au 24 mars

Il y a 5 heures

William Teixeira

3

Disney+ est disponible aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Canada depuis début novembre. En France et dans le reste de l’Europe on l’attend tous impatiemment, au point où de nombreux futurs utilisateurs ont utilisé des VPN pour accéder à la version américaine. Mais la date de sortie en France vient de changer, tout comme en Suisse.

Démarrage le 24 mars au lieu du 31 mars

Bonne nouvelle, le lancement officiel de la plateforme de streaming du groupe Disney est avancé de quelques jours. Initialement prévu pour une sortie le 31 mars, le service sortira en France un peu avant, le 24 mars.



D’autres pays sont également concernés par cette avance d’une semaine. L’Italie, l’Irlande, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne et le Royaume-Uni auront également accès.

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, le prix sera de 6,99€/mois ou de 69,99€/an. Les rumeurs d’un tarif plus élevé en France étaient donc erronées.

Sachez que dans ces deux tarifs, 4 flux en simultané sont disponibles et vous pouvez créer jusqu’à 10 profils.



Disney+ sera disponible sur iOS, iPadOS et sur tvOS ! Le catalogue de 7500 œuvres de Disney, Marvel, Pixar et autre Star Wars devrait faire des heureux.

