Tesla demande à ses clients de lire la notice !

Non, pour Tesla, les voitures du groupe n'accélèrent pas toutes seules, contrairement à ce que revendiquent une centaine de clients ayant signés une pétition. Cette grave mise en cause ne sera pas restée sans réponse longtemps. Via un communiqué clair et précis, la firme californienne répond officiellement et met les points sur les "i".

Tesla s'est montré un poil agacé dans sa déclaration, n'hésitant pas à employer des mots forts ainsi que des explications techniques précises. Voici la traduction qui ne laisse aucun doute sur le sérieux de la marque :

Cette pétition est complètement fausse et a été présentée par un short-seller (vendeur à découvert) de Tesla. Nous enquêtons sur chaque incident où le conducteur nous prétend que son véhicule a accéléré contrairement à ses intentions, et dans tous les cas où nous avions les données du véhicule, nous avons confirmé que la voiture fonctionnait comme prévu. En d'autres termes, la voiture accélère si, et seulement si, le conducteur lui a dit de le faire, et elle ralentit ou s'arrête lorsque le conducteur applique le frein.



Bien que des accidents causés par une pression erronée sur la pédale d'accélérateur aient été allégués pour presque toutes les marques / modèles de véhicules sur la route, les pédales d'accélérateur des modèles S, X et 3 ont deux capteurs de position indépendants, et s'il y a une erreur, le système par défaut coupe le couple moteur. De même, actionner la pédale de frein simultanément avec la pédale d'accélérateur annulera l'entrée de la pédale d'accélérateur et coupera le couple du moteur, et quel que soit le couple, un freinage prolongé arrêtera la voiture. Unique à Tesla, nous utilisons également la suite de capteurs du pilote automatique pour aider à distinguer les éventuelles erreurs d'utilisation des pédales et réduire le couple pour atténuer ou prévenir les accidents lorsque nous sommes convaincus que la contribution du conducteur n'était pas intentionnelle. Chaque système est indépendant et enregistre les données, afin que nous puissions examiner exactement ce qui s'est passé.



Nous sommes transparents avec la NHTSA et examinons régulièrement les plaintes des clients concernant une accélération involontaire avec eux. Au cours des dernières années, nous avons discuté avec la NHTSA de la majorité des plaintes alléguées dans la pétition. Dans tous les cas que nous avons examinés avec eux, les données ont prouvé que le véhicule fonctionnait correctement.