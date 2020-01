Les adolescents échangent leur AirPods en classe pour parler discrètement

Les enfants débordent d'idées quand il s'agit de braver l'interdit. En effet, les écouteurs sans fil d'Apple sont une petite merveille à la fois pour tricher pendant des contrôles, mais également pour discuter en cours, sans ouvrir la bouche ! Mais comment est-ce possible ? Il faut l'avouer, c'est très bien pensé.

La synthèse vocale pour discuter

Si vous êtes toujours en cours, cela pourrait vous intéresser. Si vous avez un ami qui a des AirPods ou AirPods Pro, il suffit juste d'échanger mutuellement un de vos écouteurs. Chacun le mettra discrètement dans son oreille puis ouvrira par exemple l'application Google Traduction.

En effet, l'app du géant californien ne fait pas que traduire un texte dans une autre langue, elle permet aussi de lire à l'oral le texte qui est saisi.

Dès que vous écrivez sur l'application Google Traduction, vous aurez juste à appuyer sur le logo haut-parleur en bas à gauche, puis l'intelligence artificielle récitera le texte à l'oral dans l'AirPods de votre ami. Lui après vous répondra via son iPhone et vous entendrez ce qu'il a écrit puisque vous aurez un de ses AirPods connecter à son smartphone.



Si vous n'avez pas compris, une vidéo démonstrative vous expliquera comment procéder pour réaliser cette prouesse qui relève du génie. La technique est aussi excellente pour tricher pendant un examen. Il vous suffit de trouver l'élève qui a les meilleures notes et qui a une paire d'AirPods.



L'avantage est principalement pour les filles qui ont parfois les cheveux longs, il est alors très facile de cacher les AirPods dans ses oreilles. Pour les garçons, il faudra mettre la main comme si vous vous teniez la tête parce que vous êtes fatigué.

Décidément, grâce à Apple, de nouvelles possibilités s'ouvrent pour mieux tricher et discuter en classe. Qu'est-ce qu'on aime notre formidable époque !

Kids are swapping AirPods in class then using text to speech to ‘talk’ without talking 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/moLxK1rzbv — Louis Anslow ✪ (@LouisAnslow) January 21, 2020

