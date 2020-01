Apple demande une accélération de la production de la puce A13

William Teixeira

La demande d’iPhone 11 serait très forte en ce moment. Apple vient de demander à son fournisseur TSMC d’augmenter la production de la puce A13 qu’on retrouve dans l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

La Chine serait la cause

Les premiers signes des ventes d’iPhone 11 sont rassurants à l’approche des résultats financiers prévus pour le 28 janvier prochain.

En effet, la demande serait tellement élevée en Chine qu’Apple a dû demander un ajustement de la production des puces A13. Un rapport indique que cette action de la firme californienne serait due aux ventes d’iPhone 11 et 11 Pro qui « surpasse le marché et les attentes d’Apple », ce qui est un peu surprenant puisqu’en Chine ce sont les géants chinois comme Huawei et Xiaomi qui sont les rois et l’iPhone a généralement tendance à être loin derrière.

Quoi qu’il en soit, celui qui trouverait intérêt auprès des consommateurs chinois serait majoritairement l’iPhone 11 qui serait un « un moteur particulier pour la demande accrue ».

La Chine n’est pas le seul motif

Apple augmenterait également la production de la puce A13 suites à l’arrivée de l’iPhone SE 2. Toutes les rumeurs affirment depuis l’été 2019 que la firme californienne s’apprêterait à sortir dans les prochains mois un iPhone dit « low-cost », avec un prix d’entrée de gamme. Apple sait à l’avance qu’un iPhone moins cher est pris d’assaut et génère rapidement des ruptures de stocks un peu partout dans le monde, ce que voudrait absolument éviter la pomme.



Les rumeurs autour de l’iPhone SE 2 ont été nombreuses jusqu’ici, elles parlent d’un design reprenant celui de l’iPhone 8, un écran du même style que l’iPhone 11 et la fameuse... puce A13 !

La production de la puce A14 va bientôt commencer

TSMC va également se concentrer sur la production de la puce A14 en 5 nanomètres. Celle-ci devrait commencer à partir du second trimestre de 2020, Apple insisterait pour que les premiers stocks arrivent rapidement, pas le droit à l’erreur pour l’iPhone 12 qui serait « un monstre en ventes » grâce à son intégration de la 5G, le nouveau standard mobile qui va inciter les utilisateurs à renouveler leur iPhone !



Vous l’aurez compris, les ventes d’iPhone 11 / 11 Pro sont en bonne santé, les analystes pointant du doigt l’iPhone 11 mgrâce notamment à son prix inférieur à 800€.



