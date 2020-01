CarPlay sans fil, loin d'être aussi merveilleux que le prétend Apple

Julien Russo

Les forums sont saturés de plainte vis-à-vis d'Apple CarPlay sans fil. Des automobilistes des quatre coins du monde remontent des problèmes de coupures intempestives allant jusqu'à 15 secondes lors des musiques ou des appels téléphoniques. Une situation inacceptable qui dure depuis bien trop longtemps.

Seulement 4 constructeurs automobiles sont concernés

Quand on regarde les centaines et centaines de témoignages qui décrivent des coupures sur Apple CarPlay wireless, c'est principalement des propriétaires de :

BMW Série 1, X1

Les modèles de Nissan

Les modèles de Honda

Les modèles Mini

L'autre point commun de ces nombreux témoignages c'est l'iPhone 11. En effet, tous ont l'iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max. Le forum de communauté sur le site d'Apple est saturé de messages.

On peut lire des remarques comme celle-ci :

Je viens de passer d'un iPhone X à un iPhone 11 Pro en version iOS 13.0 et maintenant mon Carplay sonne comme un vieux disque vinyle avec une rayure. La musique jouée depuis le téléphone saute aléatoirement de 5 à 15 secondes, puis saute à nouveau. J'ai réinitialisé le téléphone, je l'ai effacé et je n'ai mis qu'un album dessus, sans succès. J'ai mis le téléphone à jour en version 13.1 et aucun changement n'a été apporté. Mon ancien iPhone X fonctionnant en 13.1 marche parfaitement. C'est tellement mauvais que j'écoute XM maintenant et n'utilise plus mon Carplay pour écouter de la musique. Mon véhicule est une Mini Cooper JCW 2019, j'ai demandé au concessionnaire de réinitialiser l'ECU, toute autre idée serait merveilleuse.

Des utilisateurs qui sont désespérés, qui ne savent plus quoi faire pour retrouver un système Apple CarPlay fonctionnel. Puisqu'en réalité, le système proposé par Apple fonctionne à la perfection sur des smartphones autres que le dernier iPhone. Ce n'est donc pas un problème de transmission sans fil.

Du côté de BMW, on a exactement les mêmes problèmes. Un utilisateur a par exemple répondu ce message :

J'ai eu le même problème avec ma BMW X1 2019. Je suis passé par les mêmes étapes que vous, où vous avez restauré votre téléphone, mais toujours rien. J'ai également mis à jour mon micrologiciel dans la voiture pour voir si quelque chose de ce genre aurait pu fonctionner, et pas de chance. J'ai connecté un iPhone X fonctionnant sous iOS 13 et tout se passe bien. Je suis aussi retourné à l'Apple Store et j'ai échangé mon iPhone 11 Pro Max avec un autre iPhone 11 Pro Max, mais toujours pas de chance. La musique saute toutes les quelques secondes et si j'essaie de passer un appel, il passe de CarPlay à mon téléphone.

Il n'y a pour l'instant aucune réaction officielle du côté d'Apple. On espère quand même qu'Apple travaille sur une vraie solution pour supprimer ces coupures désagréables qui gâchent l'expérience utilisateur. Ce qui est dommage c'est qu'Apple CarPlay est un système formidable qui propose plein de possibilités aux utilisateurs et un défaut comme celui-ci donne une mauvaise impression aux nouveaux acquéreurs de voitures proposant CarPlay.



Certains utilisateurs ont quand même réussi à faire admettre à la firme de Cupertino qu'il existait un véritable problème de coupures intempestives.

Apparemment Apple serait au courant et une solution serait en cours d'après certains conseillers à l'assistance technique.



