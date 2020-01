Grand Mountain Adventure glisse magnifiquement sur iOS

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1

Grand Mountain Adventure est de sortie, comme prévu, sur l’App Store pour nos iPhone et iPad. Arrivé à temps pour les aficionados du ski et autre snowboard, le titre de Toppluva ne propose pas des successions de courses mais un monde enneigé à explorer. Une vision innovante qui en fait un jeu vraiment à part.



Regardez le trailer vidéo de ce superbe jeu de glisse :

Grand Mountain Adventure : un monde ouvert enneigé à tester sur iPhone / iPad

Attenu, Grand Mountain Adventure ne surprendra pas tout le monde. En effet, celui qui se qualifie lui-même comme une aventure de ski et de snowboard en monde ouvert, à déjà connu le succès sur Android où il est disponible depuis mars 2019. Avec une excellente note de près de 4,5 sur 5 et quelques 300 000 téléchargements, GMA avait conquis de nombreux skieurs. Pour aller plus loin, le titre de Toppluva ajoute le snowboard, en même temps que la sortie du jour sur iOS.



Que ce soit en ski ou en snowboard, Grand Mountain Adventure ne propose pas des descentes classiques, mais nous offre une liberté totale pour explorer d'énormes montagnes enneigées. Le mot exploration n'est pas anodin puisque vous avez la possibilité de parcourir l'ensemble de l'environnement et d'y faire ce que bon vous semble. Trouver le spot le plus incroyable pour sauter, rider hors-piste, réaliser une descente de super-G ou de superbes figures en half-pipe, tout est possible à travers les 8 montagnes à explorer remplies d’éléments jouables mais aussi de zones cachées et de défis. Aucune frustration, même prendre les remontées mécaniques est possible !



Pour ne rien gâcher, Grand Mountain Adventure est doté d’un moteur graphique de grande qualité qui met en avant une jolie modélisation et offre de belles sensations. Avec sa vue de haut, GMA est facile à prendre en main, d'autant que le jeu prend en charge les manettes MFI - dont les contrôleurs de PS4 et Xbox. Si il vous fallait un seul jeu cet hiver, gageons que celui-ci remplisse largement son office.



PS : le jeu nécessite iOS 12.4 et environ 500 mo d’espace disque.

